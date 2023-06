Camille Thomas presenta “The Chopin Project” a Espanya

Portrait Camille Thomas (C) Edouard Brane 6

Avui surt al mercat el nou projecte discogràfic de la famosa violoncel·la franc-belga Camille Thomas al segell Deutsche Grammophon: “The Chopin Project”, una ambiciosa trilogia de tres discos, en què Thomas ens mostra la intensa i esglaiadora història del seu admirat Frédéric Chopin (1810-1849), i ens descobreix la figura d'Auguste Franchomme (1808-1884), el violoncel·lista amic de Chopin i dedicatari del seu cèlebre Sonata per a violoncel i piano en sol menor op. 65 .

“The Chopin Project” és una autèntica oda a l'amistat: “Chopin i Franchomme van ser amics des del dia en què Chopin va arribar a França procedent de Polònia, i la seva amistat va durar fins a les últimes hores, quan l'octubre del 1849, Franchomme va tocar per a ell el segon i tercer moviment de la Sonata per a violoncel , que havien compost junts”, assenyala Camille Thomas, que també s'ha envoltat dels seus propis amics en aquest projecte discogràfic. “És, sens dubte, un àlbum ple d'emocions, que m'ha permès comptar amb els pianistes Julien Brocal, Julien Libeer, i Lucas Debargue, i també he convidat Daniel Hope que toca, per cert, un instrument que podria haver escoltat Chopin . A més, m'alegra molt que els meus dos grans mestres, Wolfgang Emanuel Schmidt i Frans Helmerson, hagin acceptat acompanyar-me en aquest projecte”, conclou la cel·lista estrella del segell groc.

The Franchomme Legacy és el primer disc de la trilogia, i presenta totes les obres compostes per Franchomme i les obres transcrites per a quatre violoncels que el mateix Franchomme va fer d'algunes composicions de Chopin. El segon disc “Complete Chamber Music” inclou tres obres per a violoncel i piano de Chopin (dues van ser compostes amb la col·laboració de Franchomme) i el seu Trio amb piano op. 8 . Finalment, el tercer disc porta per títol “Chopin for Cellists”, i reuneix transcripcions i arranjaments de conegudes obres de Chopin realitzades per Camille Thomas, Franchomme, Alexander Glazunov, Mischa Maisky i Sergey Taneyev.

El proper 15 de juny Camille Thomas oferirà un recital amb el pianista Julien Brocal a l'Auditori de Tenerife, on tocarà l'Stradivarius Feuermann 1730, que va pertànyer a Franchomme, i interpretarà diverses de les obres incloses en aquest triple àlbum, com la cèlebre Sonata per violoncel i piano en sol menor op. 65 . Serà l'única cita a Espanya del tour “The Chopin Project”.

Entre els propers Highlights de la seva agenda, destaquen també el concert “Hope & Friends” al Schleswig-Holstein Musik Festival, el seu debut amb el Concert per violoncel d'Elgar a The Kennedy Center de Washington, al costat de la National Symphony Orchestra i Gustavo Gimeno , i el seu retorn al nostre país per tocar Never Give Up , el concert que el compositor Fazil Say va escriure expressament per a ella, com a solista convidada de l'Orquestra Simfònica RTVE, dirigida per Christoph König.