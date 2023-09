Tradició local i influència europea al Cançoner Musical de Palau

The palau songbook

El Cançoner Musical de Palau és sens dubte una de les joies més grans de la història de la música antiga de la península ibèrica. Es tracta d'un manuscrit de finals del segle XV i principis del XVI que constitueix la col·lecció més rica conservada de cançó profana polifònica de la cort dels Reis Catòlics, ja que la majoria dels compositors identificats pertanyen a l'època del seu regnat. Donada la seva transcendència, les peces que integren aquesta recopilació solen aparèixer amb molta freqüència als repertoris tardomedievals -o protorrenaixentistes, si es vol- dels grups i solistes dedicats a la música antiga espanyola. L'originalitat d'aquesta nova aproximació al cançoner de l'ensemble Da Tempera Velha consisteix a haver-ho posat en context amb la música que es feia a altres parts d'Europa, per il·lustrar com aquesta influència o intercanvi serveix de palanca de l'evolució cap a les formes plenes del Renaixement espanyol.

D'aquesta manera, The Palacio Songbook, enregistrament editat pel segell Glossa, planteja a les seves pistes una encertada combinació de temes castellans pertanyents a diversos cançoners i fonts de l'època -tant anònims com signats per coneguts polifonistes, com Juan de l'Alzina o Juan de Urrede-, amb música franco-flamenca i italiana. Així, el disc inclou música procedent del Cançoner Musical de Palau , del Cançoner de Segòvia o del Cançoner de la Colombina , entre altres, i també de fonts europees, com les recopilacions de partitures impreses per Ottaviano Petrucci entre 1501 i 1520.

Amb un plantejament més aviat minimalista, allunyat d'altres propostes excessives en termes d'intèrprets que actualment proliferen, el projecte s'ha cenyit a tres veus amb el sol acompanyament de llaüt, tocat per Ariel Abramovich. El tenor Jonatan Alvarado dirigeix aquest ensemble, que a més compta amb els vocalistes Florencia Menconi i Breno Quinderé.

L'edició realitzada el 1947 per Higinio Anglés del Cançoner Musical de Palau l'erigeix a la pedra angular de la música ibèrica del segle XV, però, potser, la importància -encara que ben justificada- que ha rebut des de llavors per la musicologia ha imposat una visió d'aquesta font com a definitiva i autosuficient per explicar la formació de la polifonia espanyola moderna des de mitjans del segle XV, impedint analitzar les relacions mútues d'intercanvi que va poder tenir amb altres parts d'Europa.

La proposta de Da Tempera Velha ha consistit precisament a plantejar aquest període de la música a Espanya com una revolució estètica jalonada per ruptures i assimilacions constants entre les tradicions musicals locals i altres foranes. L'ensemble concep aquest ric període, que asseu els fonaments del Renaixement hispà, com un gresol en què el gust musical local es fon amb la tradició procedent d'altres talls europees, present als cançoners, com la cançó flamenca i borgonyona, o la frottole italiana. A diferència de la visió “monolítica”, en paraules de Jonatan Alvarado, del Cançoner Musical de Palau heretada d'Anglès , concebut com a gran monument, aquest disc ofereix més aviat una foto fixa d'un període caracteritzat pel canvi continu d'un moment musical que, tot i que defineix unes formes locals específiques amb trets propis, alhora les connecta i alimenta amb les influències procedents d'altres racons d'Europa.

L'oient trobarà en aquest treball una selecció acurada de música procedent de diferents cançoners de l'època, així com d'altres fonts. Creacions d'autors com Juan de l'Alzina, Juan de Urrede o Francisco de Peñalosa apareixen al costat de les de Gilles Binchois i Guillaume Dufay de l'escola borgonyona, les del francès Antoine Brummel, les d'Alexander Agricola, o les frottole dels italians Tromboncino i Fogliane .

The Palacio Songbook és un excel·lent vehicle per a la reflexió erudita sobre l'evolució de la música medieval a la península ibèrica, però també es presta al mer gaudi de l'encertada interpretació dels meravellosos temes inclosos al disc.