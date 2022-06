Melilla més enllà dels invertebrats

Jorge Martínez Lucena, professor d'Antropologia i catedràtic de Mitjans de Comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU

La matança de Melilla/Nador em recorda imatges del meu fitxer interior. El munt de cadàvers de presoners d'Auschwitz fotografiats pels aliats. La pel·lícula La llista de Schindler , amb aquesta altra pila de morts en blanc i negre i un abric vermell entre el sepulcral tumult, que ens fa fixar-nos en el cos inerme i inert d'una nena, que ens crida l'atenció sobre el valor i la vulnerabilitat de la persona, més enllà de la indiferència que només sap provocar la ideologia i la raó tecnològica i calculadora.

Tota aquesta massa humana apallissada, negra, indefensa, agonitzant, maltractada, anònima, que sembla no estar feta de persones, sinó carn i sang, m'ha fet recordar un acte que vaig presentar el 2018. Es titulava “No us oblideu de mostrar hospitalitat, perquè per ella alguns, sense saber-ho, allotjaren àngels” (Hb, 13,2). Entre els convidats hi havia Mussie Zerai, un sacerdot eritreu que havia estat citat per la fiscalia italiana en temps de Salvini. El delicte? haver-se atrevit a avisar la guàrdia costanera quan alguna llanxa carregada d'immigrants naufragava o estava en dificultats al mig del Mediterrani.

Quan li vaig donar la paraula, aquest home, perseguit pel govern etíop i nominat al Nobel de la Pau, va posar les diapositives amb les tortures a què eren sotmesos els seus compatriotes a Etiòpia, així com els immigrants subsaharians que segueixen arribant a Líbia. Violacions sistemàtiques a les dones. Tracta de blanques. Venda d'esclaus. Xantatge a les famílies dels presos, demanant diners a canvi de la vida de l'ésser estimat. Si no arribava el rescat els mutilaven i, si no, servien al trànsit d'òrgans internacionals en quiròfans últim model instal·lats al desert del Sinaí. Vam veure imatges de tot això: l'infern a la terra, encara més enllà d'aquesta llacuna Estígia que és el mare mortum .

Després d'aquesta trobada amb el prevere, segons els comentaris que vaig rebre, una bona majoria del públic no havia experimentat empatia respecte als éssers humans que havien patit totes aquestes tortures, o millor, no volien sentir-la. La majoria dels comentaris eren negatius. Uns em deien que un sacerdot no podia donar una visió tan negativa de la realitat: amb això estava mostrant que no hi havia vençut la Pasqua i la resurrecció. A aquests se'ls podia contraargumentar dient-los que en ells tampoc, perquè ni tan sols es negaven a mirar l'experiència de la creu. Un altre grup entre el públic es va limitar a dir que no era intel·ligent veure aquest tipus d'imatges, perquè no podíem fer res per aquella gent que moria en altres llocs recòndits, i que ens havíem de limitar a les nostres zones limítrofes –com si la vida de aquells immigrants no valgués objectivament el mateix que la dels nostres fills o germans: infinit.

Tots aquests anys he estat donant voltes a allò, que em va deixar molt mal cos, la veritat. Aquests dies he estat llegint un llibre que m'ha donat una resposta plausible. Es tracta d' invulnerables i invertebrats (Anagrama, 2022), de Lola López Mondéjar. Una de les tesis que defensa aquesta senyora, quan intenta explicar el món on vivim a través de la seva experiència psicoterapèutica i de la seva gran erudició, és que la nostra societat normalitza que els individus visquin en una fantasia narcisista d'invulnerabilitat que els fa rebutjar qualsevol element de la realitat que els faci recordar la seva fragilitat i dependència. Per això -potser sense adonar-nos- hem estat alimentant un nou model d'humanitat zombi, que ella anomena invertebrada , perquè ha perdut la columna vertebral, l'eix moral, que només es fa possible quan aprenem a demorar la satisfacció de l'apetència o del gaudi en funció d'un ideal que va més enllà del propi melic, o del melic de la nostra tribu ideològica, ja que el narcisisme també pot ser entre col·legues.

Aquesta psicoanalista també ens recorda que aquesta qualitat d' invertebrats ens fa ínfimament tolerants al dolor propi i cada cop més tolerants i indiferents davant del dolor aliè, per allò que som un animal mimètic que tendeix a patir amb el que pateix, excepció feta dels psicòpates, és clar, paradigma moral del nostre neoliberalisme abissal.

Als que em deien que a Mussie Zerai no havia vençut la resurrecció, jo els diria que avaluïn el seu cristianisme, perquè potser no és capaç de transcendir allò que deien Feuerbach i Marx pel que fa a la religió, que és l'opi del poble. I a aquells que es queixaven del masoquisme de veure imatges sobre aquella gent sofrint que no coneixíem ni coneixeríem, els recordaria que vivim en una societat pal·liativa, com l'anomena Byung-Chul Han, que només tracta el símptoma del dolor amb analgèsia, sense afrontar-ne els motius. A aquests, que defugen el patiment i es lliuren al gaudi de mort, també els recordaria que no es poden afirmar per separat la universal dignitat de tot ésser humà i el valor infinit del meu germà o del meu fill.

Si afirmem el conjunt sense el particular ens movem només de filtre oa les xarxes socials, linxant els successius bocs expiatoris i deixant anar soflames ideològiques que no ens mouen de la butaca, i així no coneixem mai ningú més enllà de la pròpia zona de confort . Si s'afirma el particular i no el conjunt, el resultat és igualment insatisfactori, encara que en aquest cas la reacció és a cuidar els meus i que sargen els que no pertanyen al meu club selecte, sigui esportiu, religiós o ideològic.

Valdria la pena fixar-se molt bé en les imatges i els vídeos que ens han arribat de la frontera sud espanyola amb el Marroc, com hauríem de fixar en les de la guerra d'Ucraïna. Estaria bé que intentem esbrinar què pot fer cadascun de nosaltres perquè coses així no es repeteixin. El tema no és tan senzill com culpar els polítics i invocar la desesperança, perquè és clar que, malgrat la diferència dels discursos, al final tots justifiquen la carnisseria, siguin de dretes o d'esquerres, nacionals o internacionals.

Les imatges de mort es repeteixen al cap com un malson insomne. Si simplement les deixem caure en l'oblit estem dient al món que la vida dels nostres fills no importaria si no estiguéssim nosaltres per protegir-los. Si merament vociem fórmules pròpies del nostre gueto, sense desplaçar-nos un mil·límetre a la nostra vida quotidiana, el resultat és que són molts els que naufraguen al nostre voltant sense poder pujar a cap bassa – i potser demà som nosaltres els que bracegen inútilment. A més, amb aquesta actitud estem dient als nostres fills, amics i conciutadans, que en el fons ens la repampinfla, perquè l'únic que importa és la pròpia supervivència invertebrada.

No servim de coartada per a la cultura nihilista del descart –la que deixa fora els altres i amb això a nosaltres mateixos, ni que sigui per la indiferència que alimenta les pitjors inèrcies. Deixem que ens polaritzi la trobada amb l'altre –sempre misteriós. I des d'aquesta sorpresa practiquem l'hospitalitat, ja que “per ella alguns, sense saber-ho, van allotjar àngels”.