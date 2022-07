El diputat de Junts al Parlament Francesc de Dalmases

Fa dies que llegim amb interès des dels mitjans de comunicació cada detall del que va passar darrere dels focus a l'últim programa de FAQS a TV3. I cada capítol protagonitzat pel diputat de JxCat Francesc de Dalmases és pitjor que l'anterior.

Ell ha arribat al punt de dir públicament que la seva situació "està evolucionant cap a un linxament" sense haver entonat "un mea culpa", concret i concís, sobre un comportament que ha admès a "mitges", el seu i que aquesta societat no està disposada a tolerar de cap càrrec públic sobre una professional que l'única cosa que ha fet és el seu treball periodístic. Res més, per més que ell se sentís colèricament ofès.

Oblida Dalmases que és impropi agafar pel canell a ningú i que aquest gest se situa dins de la violència física. Dalmases no té en compte que els seus crits són violència verbal. I que per descomptat les coaccions són violència psicològica. I tots aquests tipus de violència presumptament els va exercir sobre una dona, per la qual cosa es podria dir que va exercir en conjunt violència de gènere sobre la directora de FAQS que no ha volgut denunciar-ho en seu judicial.

Però a més sembla que una de les més altes representants de les nostres institucions catalanes, Laura Borràs, Presidenta del Parlament de Catalunya, presumptament va assistir a aquesta vergonyosa i indecent actuació de la seva "mà dreta" com si la cosa no anés amb ella, sense empatia alguna. I després diuen els seus col·laboradors més estrets, els de la Presidenta Borràs, que va intentar salvar el seu col·lega polític trucant a la víctima perquè negués els fets públicament, cosa que no ha passat. Cosa que a qualsevol amb dos dits de seny li faria sentir una profunda tristesa perquè s'assemblen tots aquests comportaments al conegut com a cercle de la violència amb els seus cooperadors i còmplices necessaris. Potser com a societat hem evolucionat alguna cosa, però segur que no tot el que és necessari, i a la vista està.

És normal que la resta de formacions polítiques li fessin retrets a Dalmases respecte l'incident en debatre's al Parlament una moció que ell presentava. Encara que ell s'escudi i afirmi que des de “fa tres dies que visc un circ que cada vegada està evolucionant cap a un linxament que em sembla difícil justificar”. Afegint que no ha pogut donar la seva versió sobre els fets, encara que des que van passar els fets fa uns quants dies que té els mitjans pendents de totes les seves paraules, de cadascuna d'elles . També ha afegit que lamenta "moltíssim que, sense que jo m'hagi pogut expressar als espais on correspon, hagi de patir aquestes difamacions sense que ni tan sols se m'hagi permès explicar-me". Amb una sensació aparent que està vivint ell sol en un altre món, no en què vivim la resta de mortals, que veiem amb molta claredat la gravetat dels fets dels quals ell és l'únic responsable .

Fins al mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès , fa des de fa dies que fa declaracions sobre les pressions del diputat Francesc de Dalmases a la periodista de TV3 per les preguntes incòmodes a què va sotmetre Cristina Puig, presentadora del programa FAQs, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs i que ha titllat d'"inacceptable". Per a la primera autoritat catalana que ha creat dins del seu govern un Departament d'Igualtat i Feminismes, la intimidació de l'electe de Junts a la periodista és "inacceptable". I també ens ho sembla a la resta, menys a Dalmases i els seus.

El President Aragonès públicament ha mostrat la seva "incomoditat" i "estupor" per la bronca que li va clavar Dalmases a la professional de la productora del Terrat perquè "no és la manera de relacionar-se" i ha assenyalat que si els fets denunciats són certs "no és la manera de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. Cap col·laborador meu ho faria. Per mi les formes són molt importants”.

Així mateix, el comunicat del mateix Terrat oferint-se a col·laborar en qualsevol investigació que s'obri sobre aquesta qüestió és incontestable. Com les paraules d'indignació col·lectiva abocades tant des de la pròpia CCMA com des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, fart de les males maneres dels polítics de torn amb els professionals del periodisme.

Hi ha doncs un rebuig generalitzat, i cada vegada més gran, davant aquest tipus d'actituds violentes, per la qual cosa en la seva propera declaració davant dels mitjans, el diputat, Francesc de Dalmases només té una sortida digna, presentar la seva dimissió perquè s'acumulen les raons. I moltes, després de conèixer altres casos d'intimidació a professionals de Catalunya Ràdio o de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Principalment accions dutes a terme sobre professionals de mitjans públics però també d'alguns privats com Onda Cero .

Així que Dalmases dimiteix, JA.