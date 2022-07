Catalunyapress angroismanifestacion

Quan la carrera de política s'acaba per a molts dels que han exercit aquesta professió durant anys- massa anys- n'hi ha que es retiren, o tornen a les seves professions anteriors i altres aprofiten els seus contactes i coneixement de les administracions per “muntar-se” una empresa de consultoria, assessorament, intermediació, mediació de grans empreses -també petites- amb el govern i altres administracions per a la gestió, entre d'altres dels fons europeus. Vaja és el que alguns anomenen tràfic d'influències?, lobbie? . Una professió que està regulada, però que en el cas dels polítics és molt poc ètica.



El 2019, es va constituir la “consultora” ACENTO els màxims responsables del qual són expolítics del PSOE i PP: l'exministre José Blanco -més conegut com a Pepiño- el seu company de partit Antonio Hernando -ara a Moncloa com a director adjunt del gabinet del president del govern Pedro Sánchez-que va haver de deixar el càrrec a l'empresa i el lloc del qual el va ocupar un altre socialista, com a director general, Guillermo Martínez ,-exconseller i portaveu del govern asturià en l'etapa de Javier Fernández. Per part del PP, Alfonso Alonso , exalcalde de Vitòria, diputat i defenestrat per Pablo Casado . Elena Pisonero , que havia estat entre altres coses, Secretària d'Estat de Comerç Turisme i de la Petita i Mitjana empresa, així com diputada i presidenta d'Hispasat, pel PP.



A la segona línia del binomi socialista/peperos , Esteban González Guitart , com a director. Fill de l'eurodiputat valencià González Pons i home fort ara amb Feijoo . Miguel Ángel Villanueva González -com a assessor sènior- després de ser senador, diputat, vicepresident de la comunitat de Madrid, regidor de l'ajuntament de Madrid amb el Partit Popular. La quota socialista en aquesta segona línia s'amplia amb Elena Valenciano , que ha estat diputada, eurodiputada i vicepresidenta del PSOE. En definitiva, tot un conjunt d'expolítics o familiars de polítics per a una empresa que té com a àmbit d'actuació Espanya, Europa i Americana llatina i que compta amb una plantilla de més de 30 persones.



En el seu afany d'ampliar horitzons de negoci, el 2021, Pepiño no s'ho va pensar dues vegades i se'n va anar a Catalunya per fitxar Miquel Gamisans com a director d'Acento per liderar les operacions catalanes d'aquesta consultora. Gamisans havia estat entre d'altres coses cap de premsa de Puigcercós i secretari de comunicació de la Generalitat a proposta d'ERC. Amb la qual cosa relacions havia de tenir.



En aquest temps que porta ACENTO a Catalunya, amb seu a Barcelona, moltes han estat les visites de Pepiño a territori català, amb visites programades per Gamisans, -posant al davant el seu cap Pepiño- empresaris de diversos sectors. La penúltima realitzada té a veure amb els mitjans de comunicació , especialment els anomenats diaris digitals “petits”. La seva oferta es va concretar a l'abril a les portes de Moncloa per aconseguir publicitat institucional. Sembla que ells sí que tenen les "portes obertes" coneixent la seva relació amb els que són a Moncloa ara que s'encarreguen d'aquesta matèria. Cal recordar que des que va arribar Francesc Vallés al càrrec de Secretari d'Estat de Comunicació- sense tenir ni “punyetera idea”- els contactes amb els mitjans “locals” han quedat reduïts al no-res. A ell només li interessa els “grans”, la resta no el preocupa. Així li va al McLuhan, de Moncloa!, com si els mitjans a les xarxes socials tinguessin límits! i ja es comencen a veure els resultats, però ja se sap que l'home és l'animal que ensopega “mil vegades” amb la mateixa pedra.



Resulta indignant que Pepiño ofereixi aquest tipus d'intermediació, previ pagament d'una quota mensual a sis mesos, quan podria col·locar els intermediaris, d'ambdós costats de l'equació, en una situació molt difícil en una hipotètica confrontació davant el Codi Penal. Com és possible que un polític o els altres del seu ACENT també ofereixin aquest tipus de serveis a la seva cartera? ¿Se'ls concediran aquestes prevendes "els seus amics de Moncloa", quan menysprea els mitjans petits? Estarem atents a aquesta operació que ens sembla de tot menys ètica.



Ahir festivitat de l'Apòstol Santiago tenia lloc, a la capital de Galícia, una manifestació de víctimes i familiars dels morts a l'accident d'Angrois, Santiago de Compostel·la. On reclamaven justícia. Diverses de les pancartes que portaven els assistents portaven les fotografies dels ex ministres de Transports, José Blanco i Ana Pastor. Dos polítics que tenien responsabilitats en aquest tema. El primer està fent negocis i la segona continua en política, tot i que ja ha començat el declivi amb Feijóo.



Resulta “curiós” que Pepiño segueixi presumint de ser l'aconseguidor de gairebé tot, quan el millor que podria fer és treballar en altres camps, passar desapercebut i no presumir com fa de les seves influències amb els seus companys de partit que tenen responsabilitats. Si mai els socialistes no governen per si guanyés el PP, hi haurà l'altra part d'Acent per negociar amb els seus. Déu els cria i ells solets s'ajunten. Ja se sap que els diners no tenen ideologia.