De Qatar a Java, les morts del futbol

Mundial de Qatar @ep

El futbol sempre ha estat un esport de passions, en temps passats només d'homes, perquè es considerava que era un esport de testosterona - sortosament això ha passat a millor vida-, d'escapament de tensions i d'espectacle on l'home de “negre” és objecte de les ires dels aficionats dels dos equips que s'enfronten. Amb el temps, la violència ha anat creixent al llarg dels anys , les bandes de violents moltes vegades, fora i dins dels estadis, han fet de les seves, fins i tot ha mort alguna persona. El tema s'ha arreglat? Acaba de començar la temporada, els estadis s'han tornat a omplir, les aficions segueixen vibrant amb els seus equips favorits i els hooligans no han desaparegut, segueixen esperant l'ocasió per tornar-la a muntar.



Aquests dies saltava la notícia de la mort de 125 persones, entre ells 17 nens, i més de 320 ferits en un camp de futbol . , on es va produir un tumult: intervenció de la policia, molt malament, per cert, que va llançar gas lacrimogen a la gespa, ia les grades que estaven plenes. Aquesta acció va produir una estampida dels aficionats cap a les sortides. Un caos que es va produir en pocs minuts, donant lloc al desenllaç fatal. La majoria dels morts van ser per asfíxia, traumes o trepitjats. És la tragèdia més gran de la història del futbol mundial fins ara.



Falten poques setmanes perquè s'iniciï el tan controvertit Mundial de Futbol de Qatar , on les seleccions del món que han aconseguit places estaran presents per aconseguir el tan anhelat trofeu: ser campions del món, un repte per als jugadors que han estat seleccionats. Però aquest no és un mundial normal, no, és el de la tragèdia, per les més de 6.500 “persones” que han perdut la vida a les construccions que albergaran les competicions , els hotels i totes les infraestructures necessàries. És el mundial de la torticoli, perquè totes les federacions, equips, patrocinadors i autoritats han girat el coll per no veure el que estava passant.



Aquí han estat treballant persones pobres de l'Índia, el Nepal, Bangla Desh i altres països que han estat com a “esclaus” del segle XXI. No podien sortir del país, no podien canviar de feina i havien d'esperar mesos per cobrar els salaris. Per això són pobres van haver de pensar els xeics i la FIFA que s'ha posat la bena, ha girat el cap i ha obert les butxaques per omplir-los de petrodòlars. I és que els pobres només interessen a les seves famílies.



En els últims dies, només la selecció de Dinamarca, i Hummel han reaccionat . La marca de les samarretes, per mostrar el seu desacord amb la celebració, amb un gest que els honra, han eliminat de la samarreta de la selecció tant el logotip de Hummel com l'escut de Dinamarca, que tindran el mateix color que la resta de la samarreta samarreta, quedant tots dos enfosquits pel vermell del teixit.



Així que la mort de les 125 persones hauria de fer reflexionar del que està passant en aquest esport anomenat Rei. Igual que la mort dels més de 6.500 treballadors explotats, sense nom, que només els seus familiars ploraran les seves morts, sense que ningú més els trobi a faltar. Aquesta també és la catàstrofe més gran d'un campionat del món de futbol. Però els grans del futbol – directius, dirigents i jugadors – s'han posat la bena per no assabentar-se de les vides que ha costat celebrar el campionat a Qatar, un país molt ric en diners, però molt pobre en valors.