Pere Aragonés es llença a la piscina. Sense xarxa?

Sempre es creu que tot està vist, però la realitat del dia a dia demostra que tot pot passar i la pràctica és diferent de la teoria. La setmana passada es trencava el govern bipartit de la Generalitat de Catalunya perquè el seu president Pere Aragonès va fer un cop de puny a la taula, va destituir un conseller del seu soci, Junts , ia partir d'aquí ja coneixen el que ha passat: consulta les bases dels postconvergents, que va donar com a resultat sortir del govern. Això va passar divendres passat causant una convulsió a la política catalana. Les especulacions es van anar succeint: declaracions dels uns i dels altres en tots els sentits. El president Aragonès, que fins ara havia actuat “correctament”, donant la sensació que tenia controlada la situació, es va passar el cap de setmana al Palau de la Generalitat parlant amb força persones per tenir llest les noves incorporacions al govern i cobrir les places deixades per Junts el més ràpidament possible.



La llista dels nous consellers es coneixia aquest diumenge a la nit, tot un rècord per tenir un nou govern. La sorpresa va venir quan es van revelar els noms dels elegits, que no eren militants d?ERC. Segons afirmava el president de la Generalitat, les tres noves incorporacions, “sense carnet polític”, juntament amb la resta de consellers, donaran a Catalunya “un Govern de país. Un Govern per a Catalunya sencera, que representarà els consensos del 80% de la ciutadania”. Si es té en compte la reacció d'algunes de les formacions polítiques que pot “representar” els consellers no republicans, hi ha una cosa que no quadra. La primera persona a manifestar-se, via tuit, va ser Jessica Albiach , que afirmava que el nou govern neix mort. Mentre els socialistes callaven fins avui dilluns. Als de Junts no els ha agradat, com calia esperar.



Però la pregunta és Nadal , Campuzano i Ubasart , representen algú? Tenint en compte que tots són ex, i que no tenen ningú darrere que els doni suport? La incorporació d'aquests tres exsumen el 80% de representació del país? Em sembla que no, que Aragonès s'ha equivocat. Potser ha volgut tenir la complicitat de dos partits: Comuns i socialistes. i això no sembla que no serà així. Els comuns per donar-li suport haurien volgut entrar al Govern, o almenys consensuar “l'independent”, perquè Ubasart prové de Podem, es va “marxar” posant de tornada i mitja el seu mentor, Pablo Iglesias, i tampoc representa l'espai que lidera Ada Colau . Els socialistes han tirat pilotes fora quan els pregunten pel “fitxatge” de Quim Nadal que ha passat gairebé tota la vida política al PSC. Pel que fa a Carles Campuzano , els seus antics companys no s'han pronunciat públicament, en privat ho tracten de venut.



Si els tres “independents” que representen - a qui?- no han estat consensuats, què s'amaga darrere de la decisió d'Aragonès? ¿Espera el president que els socialistes li doni suport en determinades propostes com a moneda de canvi dels republicans al govern del PSOE? Passen dels comuns? Com pensa governar tenint en compte que disposa de 33 diputats i set grups a l'oposició? Possiblement aquest govern de no consens pugui sobreviure fins passades les eleccions municipals i després Aragonés haurà de convocar nous comicis.



En tot aquest procés, alguna cosa no encaixa, Aragonés ximple no és i això de llençar-se a la pisciana sense flotador, no crec que ho faci . On és el salvavides dels vigilants per treure'l de l'aigua? Segur que n'hi ha, el problema és la sensació que en aquests moments té la ciutadania sobre el més immediat que és el present, tan complicat per les crisis de tota mena.