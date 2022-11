Puigdemont guarda durant cinc anys “un gran secret”

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en un vídeo pel cinquè aniversari de la DUI @ep

Ja ho deia Benjamí Franklin: “Les tres coses més difícils en aquest món són: guardar un secret, perdonar un greuge i aprofitar el temps”. D'això en sap molt l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont . Totes tres les compleix el gironí, ho ha practicat durant tots aquests anys. Això de guardar un secret ho ha demostrat fa només uns dies. Abans també se li havia conegut alguna coseta més que fa pensar “que com que no” està fet per a ell. Si no que ho preguntin als socialistes de Pedro Sánchez, que en aquests cinc anys que porta a Brussel·les, segons Puigdemont, li ha enviat “mediadors” per dir-li una mica més o menys que: “tranquil Carles, rebràs bon tracte , modificarem el Codi Penal i t'indultarem . També el seu pianista de capçalera, Comín, amb compareixença prèvia davant el Tribunal Suprem, com està manat.

La confessió de Puigdemont ara, precisament quan els socialistes ja estan ficats de ple - encara que ho tractin de dissimular- en l'elaboració del text que modificarà algunes “cosetes” de la sedició, sorprèn que surti precisament ara, descobrint aquests possibles viatges al país de l'estatueta del nen pixant, el Manneken Pis. Algun mal pensat podria fer la gracieta del refrany: “Qui amb nens se'n va a dormir, pixat s'aixeca”, no és per menys tenint en compte la discreció que ha mantingut l'expresident i que ha deixat amb el darrere a l'aire la part socialista del govern . Encara que un dels correveïdors de l'assumpte sigui un diputat dels Comuns de Colau a Madrid, el “patriota” Jaume Asens , que passa més temps en visites que treballant al Congrés dels Diputats.

Quina és la pretensió del fugit en descobrir els socialistes? Doncs aixafar-li la guitarra, ficar-los en un bon embolic no només parlamentari, sinó amb la ciutadania que els vota i de passada, llançar-li un altre torpede a la línia de flotació- ja en van uns quants- a ERC. Ara els republicans s'han tornat una mica més realista i pràctics després dels resultats aconseguits amb els seus socis a la “fallida” declaració d'independència, referèndum i altres accions que tots coneixen i no cal recordar-les, que se n'encarreguen els de sempre . Hi ha un refrany que diu: ”Qui es fia d'un llop, entre les dents mor”.



Puigdemont segueix reivindicant tots aquells que vulguin escoltar-lo que ell és veritable president de Catalunya , no Aragonès, que va ser elegit president amb els vots del partit de Puigdemont després d'un pacte lícit de govern – trencat fa poc per indicació del fugit-. Però no recorda que els socialistes van ser els que van guanyar les eleccions.

Que ja s'està en campanya electoral és més que evident - Catalunya ja fa massa anys que no n'ha sortit-, però amb la que està caient i després de cinc anys al país de les cols petites, que vingui el senyoret Puigdemont que té el seu salari resolt, també la seva senyora, dient que els socialistes li ofereixen “arreglar” la seva situació perquè torni, ja que resulta més que cabrejant per a molts. Si Puigdemont és tan honest com vol demostrar amb la seva revelació, la pregunta és: Per què no ho va dir abans? Per què ara? Voleu explotar la seva valentia? Quan va sortir corrent i amagat en un cotxe, a què tenia por en democràcia? Que la gent s'adoni de la presa de pèl de què ha estat objecte . Atenció que això no és la fi de la història, sinó un capítol més de Puigdemont i els seus, amb la permissivitat dels socialistes que desmenteixen les afirmacions de l'interessat.