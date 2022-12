Un Dia de la Constitució amb massa tensió política

Congrés dels Diputats a la jornada de portes obertes - ARXIU EP

Cada 6 de desembre se celebra a Espanya el Dia de la Constitució , una jornada que per a molts –potser la majoria– és un dia de lleure que, sumat al dia de la Puríssima, suposa un pont llarg, en aquest cas un aqüeducte, per aprofitar i fer algun caprici en format de viatge.



Però això que sembla un fet festiu no ha caigut del cel, sinó que ha estat fruit de l'arribada del sistema democràtic que va ser ratificat en referèndum per més del 88% de l'electorat votant a favor de la Constitució, que significava el seu compromís amb el canvi, la transició que va deixar enrere les quaranta dècades de repressió de la dictadura de Francisco Franco . La Constitució va significar el consens de totes les forces polítiques de lèpoca. Es va fer un pas molt important a una nova etapa on la llibertat, la pluralitat i la tolerància va ser possible gràcies a la Carta Magna que es va plasmar gràcies a la generositat i grandesa de les forces polítiques que totes van cedir en algunes de les seves conviccions. La renúncia ideològica i la generositat de tots van fer possible la llibertat de què tots vam gaudir, gràcies al que alguns anomenen el règim del 1978, que uns quants volen esborrar. La Constitució espanyola de 1978 ha servit de model a seguir per a moltes altres democràcies occidentals pel seu esperit inclusiu i reconciliador.



Ja se sap que res no és etern, que les noves generacions que no han viscut, per sort, la guerra, la postguerra i la dictadura de Franco, els pot semblar que, com que ells no l'han votat, cal canviar-la, com si fos una peça de vestir que quan es prova i no queden satisfets, van i la canvien.

Per a aquestes persones joves -i no tant- que volen carregar-se la Constitució d'un cop de ploma, per antiga, caldria recordar-los que la Constitució dels Estats Units va ser aprovada el 1787, i fins ara només s'han fet 27 esmenes. Les primeres deu van ser ratificades simultàniament i són conegudes com la Carta de Drets.



Adaptar als temps actuals la Carta Magna és evident que cal fer-ho. Això hauria de ser amb el consens de totes les forces polítiques, aplicant la mateixa generositat que els polítics del 78, cosa que no passarà atès el clima polític d'enfrontament que es viu a l'anomenat “temple representatiu del poble”, que és el Congrés de els Diputats. Sense el consens de tots, s'hauria enterrat l'esperit democràtic i tolerant del 78. Però és que a més per aprovar les modificacions cal comptar amb l'aprovació de la majoria de tres cinquens de cadascuna de les cambres. Si no hi hagués acord entre ambdues Cambres, caldria crear una Comissió paritària de diputats i senadors, que serien els encarregats d'elaborar un text que hauria de ser votat pel Congrés i el Senat. Si tampoc no s'aprovés -cosa que semblaria previsible-, sempre que el text hagués obtingut el vot favorable de la majoria absoluta-poc probable també- del Congrés, per majoria de dos terços, seria possible la seva aprovació. Si tota aquesta hipòtesi fos possible, la reforma s'hauria de sotmetre a un referèndum, dins dels 15 dies següents a la seva aprovació.



La Carta Magna hauria d'haver posat punt final al debat de les dues Espanyes, però no ha estat així, és més, gosaria dir que ha tornat a ressorgir amb massa virulència i paraules com vermells, fatxes, comunistes o fills de franquistes tornen a les boques de massa polítics de totes les ideològiques. Ho fan a les tribunes, als mitjans de comunicació i allà on considerin que poden treure rèdit, sense importar-los les conseqüències. Els polítics han de fer un esforç per destensionar el moment actual. Quina millor ocasió que aquest dia 6 en què se celebra l'aprovació de la Constitució, per reflexionar i rectificar sobre totes les males coses que ho estan fent i sobre l'exemple que estan donant. Sòcrates deia que “la Constitució és l'ànima dels Estats”, i l'ànima no es mata, es cuida.