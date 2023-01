Negacionistes de la intubació a UCI

Pacient a la UCI - Recurs EP

L'any comença amb certa estabilitat pandèmica respecte a les infeccions víriques respiratòries però amb un rebrot inconcebible i perillós del negacionisme sanitari a les xarxes socials. Dins la Psicologia, el negacionisme es defineix com un tipus de pensament irracional que consisteix en no acceptar una realitat tot i que es pot verificar de manera empírica. Les causes poden ser múltiples. De vegades són de tipus religiós degut a que la realitat presentada entra en conflicte amb les creences de la persona. En altres, es deuen a creences polítiques donat que la realitat xoca amb els seus ideals i les seves tendències. Algunes vegades es deuen a interessos econòmics o socials de la persona, encara que en la majoria dels casos la negació pot estar generada per una barreja d'aquests factors que he enumerat. En tots els casos, al negacionista li resulta més fàcil optar per no creure en les evidències, encara que siguin fàcilment comprovables, que acceptar una veritat incòmoda per a ell.

El negacionisme no és un moviment homogeni sinó que està format per col·lectius molt diferents entre si que inclouen des dels que neguen l'holocaust o l'arribada a la Lluna, els terraplanistes, els que neguen el canvi climàtic als anti-vacunes.

Tot i això, estrenem l'any amb l'aparició d'un altre col·lectiu negacionista, si més no, més perillós i aberrant. Els que s'oposen a intubar un pacient traslladat a la UCI per insuficiència respiratòria crítica. En aquest cas, no es tracta de respectar opinions personals com posar-se o no una vacuna, decisió lliure i personal totalment legítima. Es tracta de decidir erròniament, en la majoria dels casos, sobre la vida d'un familiar inconscient que de no intubar-se morirà irremissiblement. I en aquest context, la desinformació que aboca aquest error letal té uns culpables concrets i adquireix la categoria de delicte contra la salut pública.

Examinem el cas d'una usuària de Twitter que sol·licitava ajuda urgent al col·lectiu negacionista per oposar-se que intubessin el seu germà acabat de traslladar a l'UCI en situació d'hipoxèmia crítica. Afirmava que no estava d'acord que l'intubessin perquè havia vist un vídeo a Yotube d'una tal Dra. Acevedo que assegurava que la intubació mata els pacients i que els ciutadans no l'han d'acceptar mai. Després de confirmar que el vídeo existia i que la Dra. Karina Acevedo també, em vaig assegurar de contestar a la pacient que sol·licitava ajuda per rebutjar la intubació del seu germà. Li vaig explicar que la decisió d'intubar un pacient pot ser rebutjada per ell mateix si manté la consciència o per les persones properes que exerceixin com a tutors legals. En aquests casos, no s'intuba. Però en el cas del seu germà no hi havia ningú present i el pacient no tenia voluntats anticipades ni document notarial contrari. Per tant, l'equip mèdic va actuar de manera correcta tècnicament (el pacient era recuperable) i ètica per salvar-li la vida. També li vaig explicar que la intubació electiva no té res a veure amb la intubació d'emergència com a darrer i únic recurs. En el primer cas, sabem −des de la primera onada pandèmica− a través dels estudis de McKay et al. que a la pneumònia Covid s'ha d'intentar endarrerir tant com sigui possible la intubació utilitzant abans ventilació no invasiva amb màscara facial o cànules nasals amb alt flux d'oxigen. Aquesta aproximació clínica disminueix el risc d'infeccions i d'altres efectes adversos causats per una via aèria artificial. En el cas del seu germà la situació era totalment diferent, era la del segon escenari, el de la intubació d'emergència: pacient inconscient amb una manca d'oxigen crítica que si no intubés per restaurar la respiració acabaria irremissible amb la mort. Més enllà que no la vaig convèncer ni a ella ni a les desenes d'usuaris negacionistes que la van recolzar, em consta que el pacient va salvar la vida i va poder ser extubat.

No obstant això, aquesta aberració ens porta a la font de la informació, la Dra. Acevedo. Una revisió del seu perfil professional ens mostra una bona experiència investigadora i que és doctora però en veterinària i zoologia marina. He intentat contactar-hi amb ella e diverses ocasions sense obtenir resposta. Desconec si té experiència en intubar balenes o lluços però el seu perfil veterinari no la capacita per divulgar informació tan errònia com a aberrant que pot comportar la pèrdua de vides humanes. Hi ha línies vermelles que no s'han de traspassar. Difondre aquest tipus de barbaritats és intrusisme professional i un delicte contra la salut pública tipificat a l'article 372 del codi penal i castigat amb penes d'inhabilitació professional de 10 anys.

Els professionals sanitaris tenim el deure de lluitar contra aquest tipus de desinformació en absolut innocent. I, malauradament ho fem molt poc. En som responsables de no fer-ho prou.

No hem de romandre callats quan s'enganya als ciutadans impedint que puguin decidir adequadament en temes relacionats amb la seva salut i la seva vida.