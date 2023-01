La Supercopa femenina, nou error de Rubiales

Es parla d'igualtat, aquesta parauleta de què tant es presumeix però que poc es practica. A les dones costa molt més que als homes aconseguir les coses, en ple segle XXI. Només cal veure el panorama econòmic: els llocs de responsabilitat solen estar ocupats majoritàriament per homes. Hi ha dones, poques. En política, tres quarts del mateix. Quantes dones han estat fins ara presidenta del govern, o secretària general d'un partit, molt poques. A l'esport tres quarts del mateix, no és que ho digui jo, n'hi ha proves.

Al futbol femení, que tants èxits està collint, li ha costat de valent que se li reconegui. Han passat anys de discriminació fins a arribar a la situació actual. Tot i això, la discriminació segueix, en menor mesura, però segueix. Els salaris de les futbolistes no tenen res a veure amb els dels col·legues masculins. Les diferències són abismals i vergonyoses, diria jo. Però aquí continuen lluitant al camp, on el seu joc no ha d'enviar res al dels homes. Potser alguns pensen que el futbol no és cosa de dones, que si el fan és un caprici. Els temps han canviat, molt en alguns aspectes, però en altres no, i les ments tancades no canviaran per gaires anys o segles que passin. L'avantatge és que les dones saben que ho tenen més difícil, però la paraula rendir-se no forma part del seu ADN.



Aquest cap de setmana es jugava la final de la Supercopa d'Espanya , sent l'escenari Mèrida i els equips que es disputaven el trofeu, el Barça i la Reial Societat. Dos equips bons, competitius. Al final, l'equip blaugrana va aconseguir el cobejat trofeu després de vèncer per 0-3. A l'entrega del trofeu i les medalles corresponents a les jugadores, una vegada més, la discriminació ha estat més que evident. La copa va ser recollida per la capitana el Barça, Marta Torrejón, que va pujar a la llotja en recollir-la. Les medalles, dipositades en una taula en un lateral de la gespa, van ser recollides per cadascuna de les jugadores. No se les van penjar ni el president de la Federació, ni cap altra autoritat present.



Les crítiques han plogut per tot arreu, amb raó. Mentre el mateix trofeu, versió masculina, es va jugar a Aràbia Saudita , i no cal explicar que a la cerimònia de lliurament no va passar el mateix. La Reial Federació Espanyola s'ha vist obligada a emetre una nota d'empresa on entre altres coses diu: “D'acord amb els protocols de premiació de la RFEF, i tenint en compte tant l'elevat nombre de representació institucional com les infraestructures per a l'accés a la llotja des de la gespa de l'estadi, el departament de Protocol va decidir activar la cerimònia de lliurament a la llotja de la mateixa manera que es porta a terme a la Copa del Rei: entrega de la Copa a la capitana de l'equip campió i entrega de medalles a l'equip vencedor a gespa/vestuari. Es tracta de la mateixa cerimònia de premiació que es va dur a terme a la darrera edició de la Supercopa Femenina el 2022".” Qui sigui l'autor/a de la nota, cal recordar-li que les medalles no van ser lliurades a la gespa a les jugadores pel president, i per cap de les tantes autoritats, algunes d'elles podien haver baixat a la gespa i complir amb la cortesia de rendir reconeixement i consideració a les guanyadores.Com feia tant de fred a Mèrida, potser les meninges de part dels “ocupants” de la llotja s'havien congelat.



Les excuses que el lliurament sempre s'ha fet així són dolentes. La Supercopa masculina s'hauria de jugar a Espanya, tot i això, s'ha jugat en un país on els drets humans se'ls passen pel folre i els diners han tapat aquest petit detall. Per què l'equip femení no pot rebre les medalles de mans del president de la Federació, Rubiales, o qualsevol altra autoritat? Perquè no han volgut. Simone de Beauvoir deia que “el problema de la dona sempre ha estat un problema d'homes”. D'això no en sap res Rubiales.