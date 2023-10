La culpa del “dèficit” català la té l'abús de bolquers dels dependents

Diuen que a un país se'l jutja per com tracta la gent gran i els nens. Si això és així, el govern de Catalunya que presideix Pere Aragonés hi té molt a millorar, però molt, en aquesta matèria, però també en altres. Mentre que als pressupostos d'aquest 2023 hi ha partides que pugen, cas de les xarxes de delegacions de la Generalitat pel món, les anomenades ambaixades, que ha vist augmentada la seva partida en 1,5 milions més que el 2022 ija és de 15 milions . Es tornen a produir els retallades en l'atenció a la gent gran en retallades en bolquers , així ho ha denunciat l' Associació de Directors de residències (Ascad) que consideren la mesura com un atac a la dignitat dels dependents.

Arxiu - El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en una imatge darxiu.

Preguntat el conseller de Drets Socials de Catalunya, Carles Campuzano , per aquesta retallada –en la seva etapa de diputat al Congrés defensava el sector de la discapacitat i els grans– s'escudava en el dèficit fiscal que suposadament té Catalunya que repercuteix en les restriccions.

Com ha començat tot el conflicte? Doncs la Conselleria de Salut va donar instruccions als Centres de Salut de “racionalitzar” l'ús de bolquers a les residències de gent gran. Una mesura que resulta realment increïble perquè segons les mateixes residències el nombre de bolquers que estaven prescrits fins ara cinc durant el dia i un a la nit, són insuficients per a molts dels usuaris-. Com han de pensar que és una cosa del que es pot “prescindir”, la quantitat baixa a quatre i un durant la nit. És un luxe el dispendi de bolquers, per això cal reduir-ho. Algú pot dir a les persones que irremeiablement necessiten bolquers que han de controlar la incontinència? Que no hi ha diners per a més bolquers, que gasten molt i són culpables del dèficit del govern català. Això és increïble.

Que un Conseller, Carles Campuzano, ara independent a les files d'ERC, que se li suposa defensor de les persones, especialment les que més necessiten, faci semblants declaracions, és realment lamentable i indigne del càrrec. Per què no rebaixen la dotació per a ambaixades que només serveixen de corretja de transmissió i adoctrinament de com tracta de malament el govern d'Espanya a Catalunya i de la necessitat de la independència?

S'hauria de recordar, encara que Campuzano ja ho sap, que va ser precisament al govern de CIU, on ell era militant, presidit per Artur Mas del 2010 al 2016- quan es van produir les retallades més grans, un 12,50% . Hi ha un dèficit sí, però dinversió dels governs de CiU i ara el de l'ERC

Si per al Govern els primer són les persones i el seu benestar, a quines persones es refereix? No cal parar més atenció als que més ho necessiten? Això hauria de ser, però ser vell i tenir problemes de salut és un incordi per als que governen . Aquestes persones que ara necessiten bolquers, que són més grans, pertanyen a aquesta generació que ha patit les conseqüències de la guerra, les penúries de l'Espanya franquista, i malgrat això han estat capaços de tirar endavant les seves famílies i contribuir que aquest país es recompongués De veritat el problema econòmic és reduir el nombre de bolquers? Si això és així, hi ha uns governants que no mereixen ocupar els seients. Segur que, quan els arribi l'hora, que els arribarà, no pensaran el mateix quan hagin de fer ús d'un caprici tan innecessari com els bolquers. Cal deixar a les persones grans que portin més temps els bolquers, encara que estiguin impregnats d'orina o excrements, perquè creen dèficit.

A Carles Campuzano i altres que ara se senten joves i poderosos cal recordar-los una frase de Jardiel Poncela que diu: “La joventut és un defecte que es corregeix amb el temps” . Mentrestant, la societat no es pot quedar parada, perquè una societat “sana” es mesura per la manera com té cura dels seus ciutadans d'edat avançada.