L'atac de Hamàs a Israel i un món multipolar

Aquest dissabte el món es va commocionar per les notícies que arribaven sobre el terrible atac que feia el grup terrorista Hamàs i la Jihad Islàmica sobre Israel amb el resultat de centenars de morts, milers de ferits, persones segrestades i l'horror entre els seus habitants. És un atac sense precedents que agafava tothom per sorpresa, inclòs els serveis secrets israelians dels quals diuen que són uns dels més eficaços del món, però no han sabut preveure l'atac. El primer ministre israelià Benjamí Netanyahu va declarar que Israel estava en guerra i que els palestins pagarien un alt preu pel que va passar.

Bombardeig sobre Khan Yunis en territori Palestí @ep

La guerra ja hi és, la població d'Israel commocionada, el món preocupat i la majoria del poble palestí al mig - cal no oblidar que no estan d'acord amb els actes de Hamàs- i patint les conseqüències d'aquests grups terroristes que viuen de la contesa. Alguns expliquen que l'atac de Hamàs s'interpreta com una maniobra per trencar la possibilitat d'un acord de pau entre Israel i l'Aràbia Saudita , propiciat pels Estats Units . Això vol dir que Hamàs ho tindria més difícil per continuar obtenint diners dels seus benefactors saudites. També significaria que totes les principals potències àrabs sunnites reconeixerien l'Estat d'Israel i la imatge de Hamàs només quedaria l'Iran xiïta de suport. L'intent de Hamàs de frustrar l'acord d'Israel i l'Aràbia Saudita és un cop als Estats Units que ara s'ha vist embolicat en aquesta nova guerra.

Amb aquest darrer episodi que es preveu cruent i llarg, cal sumar que Rússia iniciava ja fa més d'un any la guerra més gran d'Europa després de la Segona Guerra Mundial amb la invasió d' Ucraïna. Que la Xina ha iniciat el seu assetjament a Taïwan . Que l' Índia, amb el nou govern, s'ha ficat de ple en un nacionalisme virulent. Israel ha format un govern amb els ultraortodoxos dins que endureix la postura del mateix i que amb el que ha passat, els dóna peu a intervenir durament a la zona palestina,

Amb tots aquests elements és clar que el món es troba en un nou període de disturbis que algú està pagant per desestabilitzar i treure beneficis. Això es desprèn també que el món es troba en plena transformació cap a un nou ordre que alguns experts expliquen amb la paraula multipolar. El que s'interpreta és que ja ha sorgit un món multipolar que ningú no tenia en compte. Però la gent està apreciant - tard? - que la multipolaritat implica força caos.

La política extrema que aplica Netanyahu ha afavorit l'agitació entre Israel i els grups palestins de Hamàs , sense calcular les conseqüències i el perill a què estan conduint Israel en instaurar un govern d'annexió i despossessió

Cal no oblidar que, encara que vagi en augment la multipolaritat, els Estats Units continuen sent el país més poderós del món, amb una capacitat per forjar aliances i pau. El perill ara es troba al mateix Israel amb aquestes ganes de Netanyahu d'escombrar la franja de Gaza, cosa que suposaria que l'acord amb l'Aràbia Saudita es pot arribar a trencar.

Mentre això passa, la població israeliana continua consternada pel que ha passat i pel que pugui venir. A l'altra banda, la població palestina que pateix Hamàs, també està aïllada sense rebre aliments, medicines i altres, mirant com podran sortir d'una situació tan greu com mai havia viscut. Serà una guerra llarga? No se sap, però sí que serà cruenta, com totes. El món està canviant, però no sembla que per bé. Ens esperen temps complicats