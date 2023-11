Pedro Sánchez serà president gràcies a Puigdemont, un president “perseguit”

Ara resulta que les manifestacions contra l'amnistia celebrades a moltes ciutats espanyoles, especialment les que es celebren a Madrid -davant de la seu del PSOE-, més els pronunciaments en contra de jutges i juristes, entre d'altres, han servit per accelerar l'acord entre el PSOE i Junts –més ben dit, Puigdemont, que al final ha sortit amb la seva-. L'expresident sabia que aquesta era la seva última oportunitat per tornar a Catalunya i si la deixava escapar possiblement no en tindria una altra, però queda clar que ho ha fet “pensant al poble de Catalunya”. Quina part del poble? La seva.

El president del Govern, Pedro Sánchez @ep



L'acord aconseguit aquest dijous constata que s'han satisfet les peticions demanades pel fugit Puigdemont. Fins i tot el relat del text signat per Santos Cerdán , secretari d'organització dels socialistes, i Jordi Turull , secretari general de Junts sembla escrit de la mà dels independentistes, on el victimisme continua sent el dominador del relat. Parlen de les profundes divergències que han viscut que van desembocar en un “conflicte”, i han oblidat els catalans no independentistes que han patit els efectes del procés, que no han estat pocs. Per a ells, aquesta part de la ciutadania no són catalans, són botiflers, se'n desprèn.



Se suposa que la setmana que ve es coneixerà el document final que recull les peticions tant d'ERC com les de Junts. Però de moment ja se sap que hi haurà amnistia - quan s'aprovi la llei que entrarà en hores al Congrés; condonació del deute; Catalunya reconeguda com a nació i minoria nacional; preparació d'un referèndum; mediador internacional; la cessió del 100% dels tributs que es paguen a Catalunya; representació diplomàtica internacional de Catalunya; traspàs de rodalies de Renfe; retirada de l'Exèrcit, Policia Nacional, Guàrdia Civil?; i traspàs de les propietats de l'Estat, inclosa la comissaria de Via Laietana. Això és el que es coneix fins ara, cal conèixer, en nom de la transparència, la lletra petita de l'acord.



Tots aquests èxits dels independentistes són gràcies als set diputats que tenen cadascun dels partits , ERC 7 i Junts altres 7. Però és que, a més, les dues formacions marcaran l'agenda política del nou Govern que es constituirà la propera setmana en comptar Pedro Sánchez amb els vots necessaris per fer-ho.



Resulten curioses les jugades realitzades pels partits polítics, especialment PSOE, ERC i Junts - està esperant fer-ho- de consultar les seves bases si aproven el pacte per a la investidura de Pedro Sánchez , sense qüestionar les seves bases per l'amnistia i les concessions. La consulta haurien de fer-la a tots els que van votar el 23J, seria allò democràtic. El PSOE amb 172.600 militants van acudir a votar el 63,4%, és a dir, 94.602. Dels quals van dir sí un 87,13% que són 94.602 militants. Al PSC, amb un cens de 7.909, la participació va ser del 61,6%, és a dir 4.824. D'ells 4.100 van dir que sí.



A ERC, on també van fer consulta a les seves bases, són 8.464 afiliats amb una participació del 43,61%, és a dir, van votar 3.639 persones, de les quals van donar suport 3.239.



Si revisem les votacions dels tres partits a les eleccions del 23-J, les xifres parlen per si soles. El PSOE va ser votat per 7.760.970 ciutadans; el PSC va aconseguir 1.200.000 vots; i ERC, 462.883 vots.



Però en aquest país, els votants no compten a l'hora de prendre decisions que afecten tothom. Només els militants compten al corrent de pagament, que tenen dret a votar una decisió tan important que afecta tota la societat, el país sencer. És lamentable que, sumant els vots d'ERC, PSOE i PSC - vots dels seus militants- resulta que 101.941 persones han decidit donar suport a l'acord amb els independentistes, l'amnistia i tota la resta, passant també dels altres milions d'espanyols que van votar altres partits, però que també mereixen tenir en compte la seva opinió.



La firma de l'acord d'aquest dijous ha marcat un abans i un després a la política, a la societat i demostra que els polítics diuen una cosa i fan la contrària. Puigdemont en la seva compareixença, sense preguntes, ha deixat clar que els socialista han “beneït” els esdeveniments penosos i il·legals, que se'ls perdona tot el que van fer, fins al desviament de diners dels ciutadans constitucionalistes per emprar-ho en el procés. Que li han reconegut que la justícia no és per a ells.



Crec que no han tingut en compte dos fets molt greus que tindran conseqüències, polítiques, socials i judicials: Puigdemont no ha demanat perdó , no ha reconegut els fets tan greus que van succeir, no ha renunciat a res, segons les seves paraules, i que Pedro Sánchez per set vots ha venut la democràcia i ha ficat al seu calaix la constitució, a més que ha portat el PSOE a una situació tremendament greu.



Alguns dels que viuen de la política i tenen càrrecs molt importants prenen la gent per idiotes quan parlen que aquest acord ajudarà a la convivència a Catalunya i Espanya. De veritat que s'ho creuen? El que ha fet és tot al contrari, fracturar la societat i enfrontar-la pels greuges comparatius.