Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, ha acudit aquest diumenge a la manifestació convocada per Parlem Espanyol a Barcelona per reclamar i exigir llibertat a l'hora d'escollir quina llengua vol cada família que siguin educats els seus fills. El polític català ha advertit que “la llei diu que el castellà ha de ser llengua vehícular a l'hora de rebre una educació”.



Fernández també ha aprofitat per denunciar que "Catalunya no pot ser una terra sense llei, on el Govern , emparat per Pedro Sánchez , pugui incomplir impunement les sentències judicials". A més, ha advertit que "això pot afectar negativament la qualitat democràtica de Catalunya i perjudica molt greument la convivència entre catalans".