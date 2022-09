Javier Marín, impulsor de la plataforma AIRE (Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya). | @CATPress

Javier Marín, impulsor de la plataforma AIRE (Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya), ha acudit a la trucada de la plataforma Parlem Espanyol aquest diumenge a Barcelona per exigir que l'espanyol sigui llengua vehicular a Catalunya . Marín ha recordat que AIRE ha estat l'únic partit d'esquerres present a la manifestació per una causa de sentit comú i lògica comuna”.

El líder d'AIRE assegura que "a certs llocs d' Espanya s'està negant l'ensenyament de l'idioma oficial de l'estat a l'educació pública". Per Marín , el que s'està fent és "marginar a l'idioma espanyol una cosa que és totalment injusta i, per tant, just reclamar-ho". Finalment, ha recordat que hi ha llicenciats a Catalunya que no dominen l´idioma culte de l´espanyol i que cometen greus faltes d´ortografia”.