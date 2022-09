Ignacio Garriga, President del Grup Parlamentari de VOX a Catalunya | @CatPress

Ignacio Garriga, president del Grup Parlamentari de VOX a Catalunya, ha acudit a la manifestació convocada per Hablemos Español aquest diumenge a Barcelona per "recolzar els milers de catalans que surten al carrer davant una nova il·legalitat del govern separatista". El líder de Vox a Catalunya , afirma que el govern separatista té segrestada les institucions i pretén imposar el fanatisme que impera al Govern tota la societat catalana”.

Garriga ha recordat que “el Govern actua en rebel·lia amb la complicitat del president del Govern, Pedro Sánchez, i que pretén passar per sobre dels drets i llibertats de tots els catalans”. A més, ha recordat a Sánchez que va poder paralitzar el decret i no ho va fer pels pactes que hi ha amb els separatistes”.