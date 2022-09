Eva Parera, presidenta de Valents | @CatPress

Eva Parera, presidenta de Valents, ha acudit aquest diumenge a la manifestació a Barcelona convocada per Hablemos Español per demanar que el castellà sigui llengua vehicular a Espanya . La líder catalana ha acudit a la protesta per “fer una crida al PP i PSOE per deixar de pactar amb els partits nacionalistes per la seva tasca és estar al costat dels catalans constitucionalistes”.

Parera creu que “és inconcebible haver de sortir al carrer per exigir que a Espanya s'ensenyi en espanyol”. A més, ha volgut llançar un missatge al Govern i li ha demanat que "entengui que l'espanyol també és llengua pròpia a Catalunya i que no posa en risc el català". Per a qui també ha tingut paraules és per a Salvador Illa , que li ha retret no estar a la manifestació perquè "el seu partit depèn dels grups nacionalistes".