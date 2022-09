Ana Losada, portaveu d'escola de tots | @CATPress

Ana Losada, portaveu d'Escola de Tots, ha atès els mitjans de comunicació abans d'iniciar la manifestació convocada per Hablemos Español aquest diumenge a Barcelona en defensa del castellà com a llengua vehicular a Espanya . Losada ha demanat la fi de l'”escola monolingüe” a Catalunya i que el castellà sigui llengua vehicular, igual que el català.

La portaveu d'Escola de Tots ha assegurat que “aquesta convocatòria està dirigida a tots els ciutadans de Catalunya ”. Losada ha explicat que “volem que el castellà sigui llengua vehicular i que tingui el seu espai a l'escola perquè és la llengua majoritària i pròpia també dels catalans”.

Des del seu punt de vista, "és hora de dir prou al tracte discriminatori de la Generalitat " al castellà a l'escola, on se'l tracta "com una llengua secundària i no com una llengua de cultura i universal".