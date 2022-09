Cuca Gamarra, portaveu del Partit Popular | Catpress

Cuca Gamarra, portaveu del Partit Popular, ha acudit aquest diumenge a la manifestació convocada per Parlem Espanyol a Barcelona per reclamar i exigir llibertat a l'hora d'escollir quina llengua vol cada família que siguin educats els seus fills. La dirigent popular ha felicitat els convocants per la manifestació i ha volgut recalcar "el coratge, valentia i determinació de milers de pares, professors i alumnes que defensen els seus drets fonamentals".

Gamarra ha volgut "reivindicar que tant el català com l'espanyol són llengües vehiculars. El castellà tenim dret a parlar-ho a tots els racons d' Espanya ". A més, ha afegit que "defensem el dret a ser educat en llengua materna tant a Catalunya com a la resta d´Espanya ". Finalment, ha volgut denunciar la persecució, l'estigmatització i com la generalitat està duent a terme un trepig dels drets fonamentals dels catalans i que es duu a terme amb la complicitat del Govern d'Espanya ”.