Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans | @Catpress

Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans, ha acudit aquest diumenge a la manifestació convocada per Parlem Espanyol a Barcelona per reclamar i exigir llibertat a l'hora d'escollir quina llengua vol cada família que siguin educats els seus fills. La líder del partit taronja ha assegurat que el seu partit "sempre és on es defensa la llibertat de Catalunya i que l'espanyol pugui ser llengua vehicular a tots els racons d' Espanya ".

La política ha afirmat que “és una vergonya que hi hagi famílies que hagin d'acudir als tribunals per defensar els seus drets i que quan els jutges els donen la raó, aquesta no es compleixi”. Arrimadas ha advertit al Govern d'Espanya que "no ens rendirem i que mai llençarem la tovallola perquè protestarem les vegades que faci falta".