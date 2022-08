El Museu del Ferrocarril de Vilanova, història viva d'un mitjà de transport

Alguns dels trens. Foto: P de Dalmases

El protagonisme d'Espanya a la nova era del ferrocarril, basada en les línies d'alta velocitat i en els itineraris de rodalies, ha creat una nova imatge del material i les instal·lacions caracteritzada per línies aerodinàmiques en el disseny, lluminositat refulgent i colorit en els estètics. i altes prestacions als serveis. Les enormes entranyables locomotores de vapor o la més modernes Dièsel o els vagons de passatgers, amb un ordre descendent que anava des del luxe principesc dels cotxes llit o confortables seients de primera classe a les austeres unitats remolcades dotades amb seients de fusta i les incòmodes i estacions fredes, dotades amb dipòsits d'aigua per reposar el preciós líquid element de les calderes, són avui un llunyà record per als més veterans i una mica completament desconegut per a les generacions actuals.

D'aquí ve la importància dels museus ferroviaris que són testimoni viu de la història d'un mitjà de transport com el ferrocarril que va canviar les formes i els modes de vida de molts països i que va trencar l'aïllament de territoris no necessàriament llunyans. Aquest va ser el cas d'Espanya, país on, abans del 1848, el desplaçament de Barcelona Madrid exigia no menys de deu dies d'incomodíssim, si no perillós, viatge en diligència.

A la població barcelonina de Vilanova i la Geltrú, l'estació de la qual va ser sempre un punt important al traçat ferroviari espanyol, una bona part de les seves antigues infraestructures han servit per configurar un interessantíssim Museu del Ferrocarril que és alhora eina de nostàlgia per a uns i caixa de sorpreses per a altres. Situat cap a l'estació d'ADIF, a la seva entrada exhibeix la taula d'enclavament de l'antiga estació de França, que va ser l'estació terme de la ciutat comtal i que, encara que sembli mentida, va estar en servei fins poc abans de les sobres olímpiques.

Se surt després a un amplíssim espai, bona part del qual és a cel obert, amb gegantina platja de vies al centre de la qual sobreviu la clàssica rotonda amb pont giratori que servia per canviar la direcció de marxa de les locomotores. Al seu voltant, una col·lecció esplèndida d'unitats de tracció i algunes remolcades. A destacar el “tren del centenari”, reproducció exacta del que va cobrir la primera línia ferroviària de la península entre Barcelona i Mataró el 1848 (no la primera d'Espanya, ja que la pionera es va estendre deu anys abans a la llavors Cuba espanyola entre La Habana i Güines), el cotxe americà Harlan i bogie de fusta, primer model d'aquesta procedència que va arribar a Europa, o les gegantines locomotores Mikado, que amb la seva enorme potència i elefantiàsica aparença van marcar el cant del cigne de la tracció a vapor. Hi ha també locomotores elèctriques, així com de les diverses sèries de Talgo, mentre que altres unitats més modernes s'exhibeixen a una nau coberta. Algunes locomotores exteriors estan proveïdes d'escales perquè els visitants puguin pujar fins a la plataforma on treballaven fogoners i conductors i totes disposen d'informació al peu en català, castellà i anglès.

L'Espai Gumà conserva dos grans dipòsits per a l'aiguada de les locomotores de vapor i també hi ha espais destinats a les mercaderies i el material auxiliar per a la reparació de vies i la col·locació del balast.

Tot això es complementa amb nombrosos elements explicatius, sala audiovisual, àrea de jocs i fins i tot una estació de Vilanova minúscula perquè hi puguin gaudir els visitants més petits.