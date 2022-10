Àustria: l'esplendor dels Habsburg als seus palaus i col·leccions

Constitueix una tradició inveterada la presentació pel Turisme austríac de les novetats més destacables que des del punt de vista turístic i cultural oferirà aquest país centreeuropeu el següent any. Vet aquí alguns aspectes centrats principalment al voltant de Viena i els seus voltants.

Les col·leccions imperials dels Habsburg

La munificiència dels Habsburg té presència al Kunsthistorisches Museum Viena de la Ringstrasse que va ser concebut com a museu per a les col·leccions imperials per l'emperador Francesc Josep I. La Pinacoteca explica la col·lecció més gran a nivell mundial d'obres de Pieter Brueghel, el Vell, quadres de grans dimensions de Rubens, pintures flamenques de Van Dyck o Jordaens i obres de Rembrandt i Vermeer, Dürer, Ticià, Bellini, Tintoretto, El Veronès, Caravaggio, Canaleto, Cellini o Velázquez. Cal destacar les col·leccions egipci-oriental i d'antiguitats i el gabinet numismàtic.

Creuada la sala de les columnes s'accedeix al Museu Històric amb l'Armeria Imperial i la Col·lecció d'instruments musicals.

A tot això cal sumar-hi el Tresor Imperial de Viena a la sala de l'Edat Mitjana de l'Hofburg i el Museu de Carruatges imperials.

El Museu d'Arts Aplicades MAK

És una altra obra de l'impuls creador de Francesc Josep I i està en un dels edificis més bells de la Ringstrasse. Conserva més d'un milió d'objectes i obres impreses dels darrers cinc segles amb una col·lecció permanent on hi ha mobiliari, vidre, porcellana, plata i tèxtils. Presenta una exposició titulada “Viena 1900” dedicada al modernisme i secessionisme, l'arxiu dels Tallers vienesos creats a 19º0, els esbossos per als mosaics de Stoclet dissenyats per Klimt, una exposició d'objectes de disseny de Hoffmann i Moser i mobles avantguardistes de Wagner i Loos i el Max Design Lab amb projectes de dissenyadors, artistes arquitectes i programadors contemporanis i exposicions temporals.

Tercer centenari del palau Belvedere

El Belvedere, que va fer construir el príncep Eugeni de Savoia a l'arquitecte Johann Lukas von Hildebrandt com a residència d'estiu a les portes de la ciutat és, en realitat, un conjunt format per dos palaus (el Belvedere Superior i l'Inferior) Inicialment va acollir les col·leccions d'art del seu propietari i més tard va ser el lloc d'exposició de les col·leccions imperials, fet que el va convertir en un dels primers museus públics del món.

L'exposició permanent del Belvedere Superior va ser redissenyada íntegrament a principis del 2018, i ara permet veure 420 obres distribuïdes en tres pisos. El recorregut temàtic comença amb la història del Belvedere. A les habitacions restants s'exhibeixen obres d'art de l'Edat Mitjana, el Barroc, el Classicisme i el període Biedermeier. El modernisme vienès i l'art del 1900 tenen dedicat un gran espai on cal destacar la col·lecció més gran de Klimt amb 24 peces, entre elles El petó i la Judith.

El proper any 2023 serà notícia per la celebració del tricentenari de la seva construcció i ho farà sota el lema "Primavera daurada". Oferirà una mostra conjunta i comparativa d´art regional i internacional amb un parc d´escultures al´exterior del Belvedere i fins al Pavelló de Schwanzer; l'exposició de Gustav Klimt i d'artistes que la van inspirar, com va ser el cas de Rodin, Van Gogh i Matisse; retrospectives sobre artistes com Louise Bourgeois, la mare de l'avantguarda feminista al Belvedere Inferior o sobre Renate Bertlmann al Belvedere 21; presentació d'artistes joves a Über das Neue 2 (Sobre o Nou 2). Aquest programa estarà acompanyat de publicacions sobre el museu i la seva història, així com nombrosos actes, tallers i projectes participatius.

El Schloss Hof Estate i el Schloss Niederweiden

El príncep Eugeni també va ser propietari d'un palau de caça situat a una hora amb cotxe de Viena i s'estén per més de 70 hectàrees de l'est Marchfeld: el Schloss Hof Estate. Construït el 1725, va ser ampliat i remodelat per l'emperadriu Maria Teresa. El recorregut comença a l'ala nord amb l'antic apartament residencial del príncep Eugeni, que va ser adaptat per a l'emperador Josep II i inclou la capella barroca i la neoclàssica, el saló de banquets i finalitza a les estances de Maria Teresa a l'ala sud. Tan important com el palau és el seu jardí barroc format per set terrasses que baixen cap al riu March amb massissos de flors col·locats simètricament, avingudes d'arbres enginyosament tallats, escultures, gerros de pedra i fonts ornamentals, a més de la Gran Cascada i els hivernacles. Una granja veïna, perfectament conservada, proporcionava aliments i begudes, cuidava de la cria de cavalls i feia les tasques de manteniment. Sumeu-vos a tot això el "jardí de refrigeris" i el jardí d'hamaques a l'ombra de nogueres mil·lenàries i una àrea infantil i Familiar amb tallers d'artesania, teatre de marionetes, prestidigitació, lectures i concerts i un zoològic de mascotes.

Un altre palau important és el Schloss Niederweiden construït el 1693 per Johann Bernhard Fischer von Erlach per al comte von Starhernberg com a pavelló de caça i que Eugenio de Savoia va comprar el 1726, un any després d'haver adquirit el Hof com a seu rural i domicili de caça. També va ser reformat per Marí Teresa amb habitacions decorades a l'estil xinès que estava de moda en aquella època. Està envoltat d'un jardí idíl·lic idíl·lic.

Al Schloss Hof se celebrarà un Mercat nadalenc amb més de vuitanta llocs els caps de setmana des del 19 i 20 de novembre al 17 i 18 de desembre entre les 10 i les 19 hores.

S'ha creat una web sobre el “Món dels Habsburg” amb àmplies informacions sobre el Schloss Hof Estate i el Schloss Niederweiden i la història d'aquesta dinastia imperial.

Concerts de Mozart a vestits d'època

I ja que hem escrit sobre Viena i els seus voltants, afegirem una nota curiosa: la celebració a la capital austríaca de concerts de Mozart al Musikverein. Són a càrrec d'una orquestra formada per trenta professors amb dos cantants (soprano i baríton) i tenen la particularitat que tots els executants llueixen vistos vestits d'època per interpretar un programa inspirat en les acadèmies musicals del segle XVIIII. Aquests concerts es desenvolupen també a l'Òpera de l'Estat.