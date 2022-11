Aquests són els llocs més perillosos del món per viatjar el 2023

Mapa internacional SOS

Un mapa ha revelat alguns dels llocs més perillosos per viatjar el 2023, i la llista inclou per primera vegada a Ucraïna. L'empresa de gestió de riscos de viatges International SOS va publicar ahir el Mapa de riscos de viatges anual per ajudar les persones i les empreses a saber on és segur volar.

Usant un enfocament 'basat en dades', els experts van classificar Afganistan, Síria, Mali, Iraq, Líbia, República Centreafricana, Iemen, Somàlia, Sudan del Sud i Ucraïna com els països 'potencialment més perillosos' per visitar el proper any.

Abans que comencés la guerra entre Rússia i Ucraïna, l'empresa considerava Ucraïna un país de risc "mitjà" en termes de seguretat, però ara ho ha pujat a "extrem".

El Regne Unit, Alemanya, França i Espanya, així com la majoria d'Europa, continuen tenint un risc relativament baix, segons l'índex. Tot i això, han empitjorat la seva situació respecte a l'any anterior - previsiblement pel risc geopolític que ha generat el conflicte d'Ucraïna-, passant de ser apostes totalment segures a llocs amb un risc "relativament baix".

Els que sí que conserven l'estatus d'apostes completament segures per viatjar per viatjar el 2023 són Noruega, Finlàndia, Suïssa, Dinamarca i Islàndia.