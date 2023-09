L'aeroport del Prat es col·loca entre els cinquanta millors del món

L'Aeroport del Prat, entre els millors del món / @EP

Els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas i Josep Tarradellas Barcelona-El Prat han assegurat posicions destacades entre els 50 principals megahubs del món, segons l'OAG Megahubs Index 2023 , ocupant respectivament els llocs 27 i 41 a la llista. L'aeroport del Prat de Llobregat ha escalat quatre posicions al rànquing, amb Vueling com la companyia que realitza el nombre més gran d'operacions , un 43% del total.

En particular, l'aeroport de Madrid ha avançat un lloc respecte a la seva posició el 2019 i es caracteritza per la predominància de l'aerolínia Iberia, que opera el 49% dels vols.

En aquesta classificació mundial de l'OAG, l'aeròdrom de Londres-Heathrow encapçala la llista com el megahub més connectat del món per a l'any en curs. Londres-Heathrow també va ostentar aquesta posició el 2019, encara que el nombre de connexions potencials durant el període seleccionat encara es troba lleugerament per sota dels nivells previs a la pandèmia.