Una estació d´esquí del Pirineu de Catalunya. Foto: Europa Press

L' allotjament a les pistes d'esquí de Baqueira-Beret , a la Vall d'Aran, és el més car d'aquesta temporada d'esquí 2023-2024 a Espanya, segons les dades d'eBooking.com, que xifra en més de 400 euros cost de poder dormir a una de les principals estacions d'esquí espanyola per poder gaudir de les nevades recents.

El preu mitjà de les reserves en hotels, hostals i apartaments a aquesta estació d'esquí del Pirineu català se situa en 437 euros per nit.

Tot i l'escassetat de neu generalitzada a causa de les elevades temperatures i les escasses precipitacions fins ara, les pistes de Baqueira-Beret són les que compten actualment amb un domini esquiable més gran a Espanya (105 dels 170 quilòmetres de què disposa).

A continuació al rang de preus segueix el municipi de Formigal, al Pirineu aragonès , a la província d' Osca , on s'ubiquen les pistes d' Aramón Formigal-Panticosa, amb un preu mitjà de 436 euros per nit.

La tercera posició l'ocupa Garós , un municipi que també es troba a la Vall d'Aran, pròxim a les pistes de Baqueira-Beret, amb un preu de 431 euros per nit.

Els següents enclavaments més cars d'Espanya per allotjar-se a prop de pistes d'esquí són Monachil a la província de Granada ia prop de les pistes de Sierra Nevada (383 euros per nit) i Naut Aran, també als voltants de l'estació de Baqueira Beret , a la província de Lleida (313 euros per nit).

Pel que fa a Andorra, els municipis amb un preu mitjà més elevat per nit són Soldeu (744 euros per nit), Incles (678 euros per nit) i Canillo (516 euros per nit). En canvi, la capital Andorra la Vella, on s'estan registrant més reserves per part de ciutadans espanyols durant aquesta temporada d'esquí, registra un preu mitjà inferior, de 181 euros per nit.