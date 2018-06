S'ha de reformar la Constitució una altra vegada a esquena dels ciutadans?

El sobtat canvi de rumb polític a Espanya, generat pel nou Govern de Pedro Sánchez, ha destapat el debat sobre la necessitat de reformar la Constitució de 1978. La nova ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet, ha reobert la polèmica posicionant-se en la necessitat d'una reforma constitucional urgent, viable i desitjable consistent en canvis legals profunds per definir un nou model territorial i reconèixer nous drets socials i polítics. Aquesta veu governamental s'afegeix a altres opinions recents com les del manifest signat per seixanta juristes i intel·lectuals en demana una profunda reforma constitucional o les que sostenen que únicament es requereixen petits retocs de la Carta Magna -noves competències de les comunitats autònomes, reforma del Senat , legislació d'acord amb la Unió Europea com a font de dret- i poc més.





Debat a part, en el que la majoria de les opinions estan d'acord és en que els nostres polítics semblen haver recelat històricament sobre la necessitat de fer canvis en la Constitució. Almenys, així ho sembla. No en va, la pedra angular de l'ordenament jurídic espanyol, en els seus gairebé quatre dècades de vida, ha estat sotmesa a reforma només en dues ocasions: el 1992 per adequar la legislació espanyola al Tractat de Maastricht i el 2011 amb la sonada reforma exprés de l' article 135 per prioritzar l'estabilitat pressupostària davant la despesa social. I en totes dues ocasions no es va arribar a celebrar cap consulta ciutadana, ni tan sols el desitjable referèndum després de la seva aprovació.





Aquest innegable immobilisme legislatiu es fa més patent en comparar-nos amb Alemanya que des del 1949 l'ha reformat més de 60 vegades, amb Irlanda que l'ha fet més de 30 i amb França que la reescrit parcialment en més de 20 ocasions.





No obstant això, les coses han canviat. Avui dia, la necessitat de modernitzar la Constitució genera pocs dubtes entre els polítics i entre l'opinió pública espanyola. El que si les genera, i moltes, és decidir si ho ha de fer a esquena dels ciutadans, deixant la tasca exclusivament en mans dels polítics. Uns polítics -o millor dit alguns polítics entre una nombrosa cohort d'honrats servidors públics- la ineptitud ha generat desafecció de la ciutadania, desconfiança respecte al seu honradesa i tensions socials mal gestionades que han derivat en greus crisis institucionals com la del conflicte català o la de l'escàndol de la corrupció després de la sentència de la trama Gürtel.





No hi ha dubte que modernitzar la Constitució de 1978 és una qüestió política i socialment crucial. Una qüestió que mereix una profunda reflexió de la Societat en el seu conjunt. Per abordar-la, resulta imperatiu que tots els ciutadans -extremistes de dretes, conservadors, liberals, democristians, socialdemòcrates, socialistes, comunistes, extremistes d'esquerres, independentistes o neutrals deixem al marge momentàniament les nostres legítimes ideologies personals per poder dur a terme una anàlisi el més objectiu possible.





Des d'aquesta perspectiva, la pregunta que ens hem de fer no és el què -acceptant la necessitat de reforma- sinó el com: com s'ha de renovar el nostre pacte de convivència?





En una societat com l'espanyola en la qual tot canvia vertiginosament ningú dubta que gairebé tot s'ha d'actualitzar. Tinguem en compte que quan es va elaborar la nostra Constitució encara teníem cabines telefòniques a cada cantonada de les nostres ciutats i pobles i que Internet era poc més que un nom. Durant els anys transcorreguts des de llavors, la venerable Constitució ens ha servit bé. Fins avui. Però seria erroni, ingrat i mesquí afirmar que la Constitució de 1978 és la font de tots els mals actuals. La nostra font de dret no pateix cap mal, únicament ha experimentat l'inexorable pas del temps. Els mals actuals procedeixen sobretot d'una interessada, injusta i mesquina mala interpretació de la Carta Magna per part d'alguns polítics -pocs però influents- malalts d'una partitocràcia palmària. Polítics que han oblidat que el seu paper de servidors públics que es limita a representar la voluntat dels electors. Polítics per als que els vots són una "patent de cors" que els legitimen per defensar interessos espuris aliens als dels electors.

Plantejat el problema, no s'entreveu millor solució d'ampliar la col·laboració entre ciutadans i legisladors per modernitzar l'honorable Constitució de 1978. La mateixa Constitució obre camins per fer-ho. En el seu article 23 estableix que els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. Si interpretem generosament aquest precepte constitucional ens adonarem que els drets dels ciutadans, els nostres drets, no poden limitar-se a votar cada quatre anys. S'han d'estendre acord amb el que estableix el marc legal vigent.





REFERÈNDUM





No es tracta de sotmetre a sufragi refrendari el text modificat de la Carta Magna abans de ser aprovat per la majoria de dos terços de les dues Cambres ja que, segons la doctrina del Tribunal Constitucional (sentència 103/2008), no cap la celebració de referèndums previs a la reforma constitucional.





En absolut. El referèndum s'ha de reservar per a després de l'aprovació de les reformes.

Però això no és obstacle perquè els parlamentaris legislin sobre una ampliació del dret dels ciutadans a la participació política, recollit en el citat article 23. Resultaria molt convenient l'aprovació d'una nova llei de consultes i de participació ciutadana que abordi específicament una interpretació més flexible de l'article 168 de la mateixa Constitució. Un marc legislatiu que promogui consultes especials no vinculants sobre determinats assumptes clau de la vida política com és la reforma de la Carta Magna. Una llei que explori i desenvolupi nous mecanismes de participació ciutadana i que rebaixi el nombre de les firmes necessàries per proposar una llei al Congrés, que avui ascendeix a la exorbitant xifra de 500.000.





Aquests nous mecanismes de col·laboració entre ciutadans i polítics ja estan vigents en altres països on s'han creat nous espais de relació on els ciutadans opinen a través de fòrums públics a Internet o es fan enquestes exprés. Mecanismes ràpids i eficients a través dels quals l'Administració rep periòdicament les propostes de ciutadans particulars o d'organitzacions ciutadanes.





En el context polític i social actual, l'acció legislativa orientada a l'ampliació de la participació dels ciutadans en la política és una proposta que ha aconseguit gran consens social. Una proposta que podria ser un camí segur per aconseguir una democràcia més moderna i de major qualitat.





No oblidem que l'essència de la democràcia no són els vots ni les urnes -que no són més que mers instruments- sinó la idea que la sobirania pertany al poble. En conseqüència, com més participació dels ciutadans aconseguim, més qualitat democràtica tindrà la nostra Societat