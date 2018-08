Una mala traducció a temps?

Les persones solen cometre errors, és evident que si. En el dia dia es pot apreciar aquesta afirmació. Els jutges s'equivoquen, els advocats tres quarts dels mateix: tothom pot ficar la pota fins al fons. Ara bé, hi ha errors i errors. O com diu un amic hi que desperten certa desconfiança... Determinades casualitats solen estar més que previstes, diuen.





Els advocats de Carles Puigdemont, un bon equip segons diuen els entesos, van presentar una demanda contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. No cal explicar qui és Llarena.





Sobre l'escrit remès a la justícia belga, en espanyol estan ben expressat els "motius" de la demanda. mentre que en la versió en francès, hi ha una petita diferència, però substancial .





El jutge Llarena va impartir una conferència a Oviedo, mesos enrere. En acabar la mateixa, els periodistes li van fer una sèrie de preguntes, entre elles, "hi ha presos polítics a Espanya?" La resposta del magistrat va ser "no és el cas que estem portant ara al Tribunal Suprem, es tracta de comportaments que apareixen recollits en el nostre Codi Penal i que, amb independència de quina hagi pogut ser la motivació que els hagi portat a les persones a cometre, si és que això ha estat així, ja que han de ser investigats".





En els dos últims paràgrafs de la traducció afirmen "amb independència de quina hagi estat la motivació que els hagi portat a cometre, com en efecte va succeir, han de ser investigats". Una afirmació que com es pot comprovar no s'ajusta a allò que s'ha manifestat pel magistrat.





Dos twitters han estat els que s'han adonat de la "dolenta" traducció i ho han expressat públicament. La pregunta és: ningú de l'equip d'advocats de Puigdemont s'han adonat de l'error garrafal? Ningú dels tribunals espanyols, o de la pròpia judicatura es van veure l'"error" de traducció? Algú revisa, llegeix i es mira amb lupa qüestions tan importants?





L'aportació de dues twitters anònims ha servit als advocats de fugit que ha estat una errada de traducció i sense cap altra intencionalitat. Alguns juristes afirmen que si es pot demostrar que s'ha tractat d'una simulació deliberada, això podria tenir conseqüències. La investigació per estafa processal podria afectar també els advocats de Puigdemont ia ell mateix, el que vol dir que la demanda es quedi en fulls d'encenalls, si el magistrat belga ho considera. Argument ja el té...





I ara, què?, es preguntaran. Doncs a esperar toca. Més d'un haurà respirat tranquil. Encara que el que ha passat amb aquesta traducció té tints de pel·lícules de la CIA, on tot és possible, per molt inversemblant que sembli.





A partir d'ara, determinades traduccions seran revisades per diverses persones, per tal de no generar desconfiança. Una mala traducció a temps pot resoldre moltes coses?