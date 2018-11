Puigdemont, Torra, Comín i la palanca d'Arquimedes

Des de fa ja massa temps, a Catalunya s'està bombardejat des del món polític independentista a la ciutadania, amb nous noms de partits -alguns antics- que s'han transformat en uns altres, que al seu torn fan pactes amb un tercer... És la creació de la confusió per despistar al personal.





Els avenços en la confusió segueixen el seu full de ruta. Es crea Consell Assessor per l'Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Per què? Diuen que és un ens? transversal pel fet d'incorporar a les seves files persones que s'han "marxat" dels seus partits polítics després d'haver-se donat un cop al cap i han vist la llum de TV3, d'on cobren per les seves aparicions estel·lars en les tertúlies, i són mostrats com a trofeus de "guerra" de democràcia plena.





Segons explica el mateix Torra, el Consell és un organisme privat, però és presentat per ell mateix com a president, a la Generalitat.





L'entitat "privada" la presideix Lluís Llach, que tindrà la funció de cantar cançons de bressol a la resta dels seus components que pateixen d'insomni.





LA CRIDA





Dos dies després, Puigdemont fa el mateix, anuncia oficialment la creació del seu propi partit, La Crida Nacional per la República, on aspira a aglutinar al voltant de la seva figura a tots els partits i formacions polítiques i socials de l'independentisme, cosa que no ha succeït fins al moment. Dues jornades després, al Saló Sant Jordi, una altra presentació, el Consell per la República, també privat, però presentat al Saló Sant Jordi. Tot una ostentació d'escenificació de cara a la galeria, per a alegria dels seus mentors.





Torra, en el seu discurs, va explicar que el Consell era una "palanca" per a un Estat propi".





Segur que el president ha pensat en un dels matemàtics més importants de la història, Arquimedes, que sobre la palanca va dir: "Dóna'm un punt de suport i mouré el món". Si el punt de la palanca és el Consell de Puigdemont amb Comín de responsable per delegació, ja podem plegar a menjar panellets, castanyes i moniatos que això és real en aquests dies de tots els "sants".





Amb tants nom i sigles, la Generalitat podria editar un manual mida butxaca per explicar els noms de cadascuna de les entitats "privades", què significa i quines són les seves funcions. Marejar la perdiu, confondre el personal, i seguir enganyant perquè la flama de la il·lusió de la gent que s'han cregut el relat és immoral, indecent i mancat d'ètica.





Que el dia de Tots Sants per a qui ho celebri o la nit de Halloween -nit dels morts vivents, que hi ha uns quants-, els siguin lleus i s'oblidin de la sopa de lletres que tenim davant.