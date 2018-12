Les primàries a la búlgara de Podemos

No ha canviat res en la política dedocràtica o bolivariana de Podemos. El seu líder, Pablo Iglesias, no haurà d'acudir a les "democràtiques" primàries: és l'únic candidat a encapçalar la llista del seu partit en les pròximes eleccions generals que convoqui el president del Govern central, Pedro Sánchez. No se sap la data, però ell s'avança per si de cas li agafen d'improvís i s'ha d'emprar més a fons per fer de les seves... És curiós, dels 90 candidats que es presentaven, 89 no han aconseguit els avals .









Els anticapitalistes no presenten batalla a priori, estan a l'espera de la proposta de llista que presenti el líder. Es coneixen alguns noms dels que l'acompanyaran a escalfar els seients del congrés. El 99% serà gent de la seva absoluta confiança. Els esquius, pocs, per cert. els deixa a casa a escriure mil vegades 'seré bo, obedient i no portaré la contrària al cap'.





El procés de primàries està sent a la búlgara, cosa que alguns creien impensable.





Quan en el seu moment Pablo Iglesias, amb ajuda d'uns quants, van fer uns estatuts que volien ser la viva imatge de les Taules de la Llei que Déu va lliurar a Moisès, el poder estava en mans de les bases, el poble, les decisions es prendrien de baix a dalt i no al contrari. No es permetria duplicitat de càrrecs, ni endollats, ni familiars. Tot es consultaria al "poble", la transparència, el consens i les votacions formaven part d'aquestes tauletes de la llei imposades pel diví Iglesias, no Julio, sinó Pablo. Els principis van durar el que un caramel a la porta d'un parvulari. No es consulta, s'imposa i per dissimular, de tant en tant s'escenifica el paperot de votacions electròniques que controlen les persones posades per la direcció del partit: l'executor de les ordres, Echenique, el 'cantaor' de jotes feministes On es troba un notari que certifiqui que les votacions han estat legals i no manipulades? El notari ha d'estar a casa veient tranquil·lament la TV. El sistema emprat és Maduro, model de transparència i democràcia com s'està veient.





La llista estarà composta per persones de confiança d'Iglesias, la majoria d'elles formen part també de l'executiva, com el secretari de "desorganització", Pablo Echenique,Irene Montero, la s parella dePablo Iglesias ; el secretari de comunicació Juanma del Olmo i per no cansar-, segueix el nombre de persones que formen part de l'executiva. Les persones de les bases, que aguantin la cúpula de la piràmide que per això estan. Podemos s'ha convertit en el partit de la cacera de càrrecs que els seus líders tant havien criticat de la casta. Tots volen ser i estar manant per percebre una bona sou- que no s'han rebaixat com havien predicat-.





Algú ha visitat les seus de Podemos en tot el territori nacional, inclosa la central de Madrid? Primer caldria saber quantes seus tenen. Després cal fer una volta per la central, és un desert, no hi ha activitat, ni militants, només els quatre contractats que hi són perquè els paguen un salari Podemos és una organització desorganitzada.





Quantes vegades, en els viatges que ha fet a Barcelona Pablo Iglesias, ha estat a la seu de Podemos? Cap, però és que, a més, no es reuneix ni amb els seus dirigents, ni amb les seves bases que tant diu representar. Per cert algú sap el nom de la nova responsable de Podemos a Catalunya? Crec que no, aquesta líder està molt ocupada en unes maniobres, no militars, sinó de camuflatge perquè la col·loquin a les llistes al Senat, i la seva parella també està de maniobres a Barberà per anar de cap de llista a les municipals. Podemos és una gran família, mal avinguda, però una família al cap i a la fi, com ha de ser. És la venda de la nova política espanyola, però amb més tics que la casta.