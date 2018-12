Pedro i Quim ja "ajuntan"

Bé, doncs la burra va donar a llum al mig del pessebre i ens va il·luminar un estel, que no va venir d'Orient per no portar-nos als Reis Mags, ni tan sols al de la Zarzuela, sinó a Sánchez i els seus ministres a la Generalitat perquè Pedro i Quim es "ajunten" i després sopin amb els empresaris de Foment, que caminaven bastant cabrejats per la plantada de l'inquilí de la Zarzuela i d'aquest Govern que, celebrant un Consell de Ministres a Barcelona, no tenia previst venir un dia abans per compartir un bon menú gratuït amb qui mouen amb els seus treballadors gran part de l'economia catalana i espanyola.





Final feliç, ja que per a les reunions institucionals i polítiques, que inclouen, a més, trobades entre 3 Ministres i 3 consellers perquè escenifiquin la maleïda bilateralitat i, a partir d'aquí, que passi el que hagi de passar, perquè als CDR no els controla ja ni el mateix Puigdemont.

Aquest final es ho expliquem a vostès. La setmana passada, en aquesta mateixa secció, afegint-totes les escenes de postureig, que anàvem a viure, fins arribar a la conclusió prevista. No té cap mèrit per part nostra, perquè la matraca que portem vivint en els últims anys dóna per això i molts més coneixements previs.





Tindrem vaga i embolic als carrers? Sí, per desgràcia, com quan el G-20 es reuneix a qualsevol ciutat del món, sigui la que sigui, i s'acompanya d'un gran desplegament policial. Tots mantindran les seves posicions polítiques i els catalans, estiguem o no d'acord amb el Procés, la palmarem aquest 21 de desembre, amb arribades tard a la feina i monumentals cabrejos individuals, però, això sí, només amb la seguretat indispensable, perquè algun fanàtic no la prengui amb qui no estigui d'acord amb les reivindicacions, vinguin d'on vinguin.





Als que pensen fer-la grossa, els demanem assossec. A la policia, prudència i fermesa al mateix temps, alguna cosa realment difícil, però és que només als bons professionals se'ls pot exigir el gairebé impossible. A la gent, de la qual formem part, els diem que estarem amb ells tot el dia explicant el que passi, costi el que costi, que per això hem triat una de les professions més boniques que existeixen, la de periodistes.





¿I els polítics? Només m'atreveixo a exigir-los que deixin de jugar amb els sentiments dels seus votants i que acabin d'una punyetera vegada de marejar al país. L'escenificació del Consell de Ministres a Barcelona és una bona mostra del que jo entenc per mareig col·lectiu.