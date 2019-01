L'entrepà de Sánchez i un 2019 ple de sobresalts

En un obrir i tancar d'ulls, o millor dit després d'haver pres el raïm, cada un com millor li ha semblat, el calendari ha canviat l'últim dígit i el 2019 ha arribat carregat de bones intencions de canvis que generalment no s'arriben a complir, i amb el desig que la política d'aquest país canviï de rumb. Menys sobresalts i més coherència, que els cors no estan per a molts sobresalts...









Com cada any, des de ja 35, segueixo sent fidel a la cita del tradicional Concert de Cap d'Any de la Filharmònica de Viena que emet en directe TVE, amb gran professionalitat. És una de les meves debilitats, ho confesso. Aquest any, el director d'orquestra alemany Christian Thielemann ha estat l'encarregat de dirigir-la per primera vegada. Apassionat de Wagner, el mestre fred en les seves expressions i d'una altivesa insultant, no és precisament sant de la meva devoció, tot i que no sóc una entesa, prefereixo Ricardo Muti, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel o Zubin Mehta, són una altra cosa. De tota manera, sobre gustos no hi ha res escrit.





Començo el nou any amb música per encarar amb força i ganes de seguir lluitant per tot allò en el que crec. La música és una bona eina per enfrontar-se a la vida que està plena de sorpreses, la majoria gens agradables.





En el panorama polític, les coses se segueixen complicant per al govern de Sánchez. El president es troba en una situació molt complicada, per moltes guanya i obstinació que li tiri ell i tot el seu govern. D'entrada té el problema de l'aprovació dels pressupostos, que segueix en l'aire. Si no aconsegueix els suports suficients dels independentistes catalans, hauria de convocar eleccions, seria el més lògic. Si finalment alguns dels grups polítics canvien d'opinió a última hora, quin és el preu que haurà de pagar? El que està clar és que no ha de seguir amb els pressupostos prorrogats i tampoc pot governar a força de decrets, per molt legal que aquests siguin. El president està en una autèntica cruïlla. L'il·lusionista, igual guarda un as a la màniga, res és impossible. No obstant això, els números són freds i realistes.





La situació del president del govern és comparable a la d'un entrepà. Per fer-ho, cal comptar amb un bon pa i que sigui idoni per acollir l'ingredient que ho farà desitjable i desitjable.





El pa ha de tenir la mateixa textura. No pot ser una part cruixent i una altra tova. El president del govern és l'ingredient que s'introdueix dins d'aquestes dues meitats. Però resulta que una meitat d'ella representa Podem i l'altra als independentistes. El bocata no és desitjable per les diferències del pa, encara que l'ingredient sigui bo, o no. Són dos trossos de pa diferents que amarguen l'ingredient.





El president del govern espanyol és presoner, d'una banda, de Podem, que marca perfil propi de cara als seus votants, va fent de les seves a mínim sis dies a la setmana i el sisè, com Déu, el dedica a descansar. De l'altra, dóna llinya als independentistes, per cabreig de la dreta que està a l'oposició, però aquells van a la seva i un dia sí i un altre també segueixen amb el seu mantra, tot i els esforços del govern d'intentar dialogar. Situació que té a Sánchez atacat dels nervis. Fins i tot en el seu propi partit li retreuen la seva actitud. Així que, aquest 2019, no serà un camí de roses, sinó ple d'espines de diferents mides i procedències. Que es vagi preparant.





A tot això se suma les tres eleccions previstes per al mes de maig: municipals, autonòmiques i europees. Tot un repte donats els resultats de les eleccions andaluses. En el cas de les municipals, que són més de proximitat, el canvi en alguns caps de llistes ha de produir-se, no es pot mantenir els alcaldes que porten més de 30 anys enganxats als seus seients, primer com a regidors i després com a primers ediles. Les autonòmiques, ja se sap, i les europees, cal esperar si l'abstenció serà major o al revés i s'aconsegueix augmentar la participació.





Sigui com sigui, aquest 2019 serà de tot menys tranquil i avorrit. Ànim que això només acaba de començar i queden molts dies per davant.