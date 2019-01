Perspectives potencials

La Xina avui viu el menor ritme de creixement de les últimes dècades i la seva voracitat econòmica, amb el predador endeutament que genera, es ressent davant la guerra comercial amb els Estats Units. Alhora, encara no té, per prudència i falta de força, d'una plataforma de bases militars a l'estranger per desenvolupar una hegemonia plena mitjançant el collaret de perles.





L'expansió de la Xina pateix significatives traves: el poder marítim de les omnipresents Forces Armades dels Estats Units i els circumdants rivals històrics o amb control dels colls d'ampolla; des del Japó, que dóna forma al seu pla de rearmament valorat en 242.000 milions de dòlars durant els propers 5 anys, passant per Corea del Sud, Filipines o Vietnam, fins a l'Índia, peça clau en el flux per l'estret de Malacca dels recursos necessitats pels xinesos.





Amb la seva economia estancada, els mètodes i els propòsits de Rússia són més enrevessats: en la seva àrea d'influència directa agarrota els veïns mitjançant dependència o el patrocini d'Estats no reconeguts com Abkhàzia.





Pel que fa a Occident, amb la doctrina Gerasimov, Rússia empra cada vegada més mètodes híbrids per aconseguir els seus objectius. La confusió s'ha mostrat com una arma eficaç i expel·leix una mena de síndrome de l'illa Sentinel del Nord, en referència als seus habitants, els quals assassinen immediatament als forasters.





D'altra banda, Moscou moltes vegades mostra cert pragmatisme en la seva política exterior: el recent i sorprenentment efusiva salutació de Putin amb el príncep Mohammad bin Salman al G-20 presagia que l'Aràbia Saudita pot entrés a formar part d'aquest estrany engrut geopolític segregat pel Kremlin per prevaler.





Al mateix temps, el fracking nord-americà empeny a Riuada aconseguir una cooperació més estreta amb Rússia en l'administració del preu del cru. I la CIA ha fet públic el suport de la República Islàmica de l'Iran a Al-Qaida durant els últims 15 anys, la qual cosa ha servit d'excusa per mantenir el pols amb Teheran; l'entrada en vigor de les noves sancions ha provocat que la persiana de Pèrsia torni a caure.





Per tot això, la societat entre Washington i Riad segueix vigent, és veritat que sempre ha estat polèmica i ara, amb el famós assassinat de Jamal Khashoggi, semblaria fins i tot més execrable.





No obstant això, aquesta creixent focalització en les accions saudites força a trobar algunes justificacions per atenuar la imatge poc creïble que projecta l'aliança entre la democràcia més antiga del món i una de les poques monarquies absolutes de l'actualitat.





Al costat de les tímides reformes que el príncep Salman ha emprès, hi ha una altra excusa mitjanament útil: Aràbia Saudita, baluard del sunnisme i del wahhabisme, directament i indirectament, ha finançat a extremistes a tot el món. No obstant això, encara que els efectes siguin similars, hi ha una important diferència amb el seu principal enemic: el comandament suprem de l'Iran està en mans del clergat xiïta dels aiatol·làs, mentre que la família reial saudita està per sobre dels religiosos, la qual cosa s'ha vist clarament amb les recents purgues.









Una talassocràcia com els Estats Units està obligada a navegar entre teocràcies i dictadures per desplegar i mantenir el divideix et impera entre amics i enemics ostensibles o simbòlics. A una Europa famolenca de gas li correspon una identificació positiva en aquest joc.





Tot i la retòrica, poc ha canviat en el rumb del Pentàgon a l'era Trump; els desplegaments de tropes a Europa s'han incrementat. No obstant això, amb el constant vaivé de rostres a la Casa Blanca, és difícil predir els propers moviments: la renúncia del secretari de Defensa i la verbalització d'una retirada de Síria i l'Afganistan sacsegen un cop més els checks and balances.





Amb tot, més enllà del govern de torn i la seva tendència al replegament, la Pax Americà no gravita sobre un poder purament econòmic o un opaca influència disgregadora. La impossibilitat d'un món equilibradament multipolar rau en el caràcter multiforme de la supremacia dels Estats Units, exclusiva capacitat que el fa ser l'única superpotència.





40 anys després de les reformes de Deng Xiaoping i en el 30 aniversari de la repressió de Tiananmen, Xina hauria d'anar aprofundint altres aspectes de la seva obertura més enllà del que és material. De la mateixa manera, Rússia, a gairebé 30 anys de l'inici de l'esfondrament soviètic, haurà de tornar a executar la proposta per intentar passar del poder afilat a un més constructiu.





Mentrestant, els Estats Units, a 50 anys de la investidura de Richard Nixon com a president, a més de seguir intentant mitigar el tradicional aïllacionisme de part de la seva població avui encarnat en la seva profà mandatari, té l'obligació de vendre millor algunes aliances i recordar les més importants; aquí apareix Europa que, amb el Tractat de Lisboa complint una dècada, transita un moment clau per entreveure si està més a prop d'enfonsar al canal de la Mànega o retornar a solcar l'oceà Atlàntic.