Amor per les pautes

Freqüentment els psicòlegs rebem persones la primera demanda dels quals, pròpia o de tercers, és que els donem pautes per manejar-se millor a la vida. És una petició justa ja que hi ha alguna cosa que volen canviar i van a nosaltres buscant el remei de la mateixa manera que van al metge per curar les seves malalties, encara que vingui a ocupar el mateix lloc en el desig de les persones, una pauta no actua com una píndola.





El diccionari diu que una pauta és un "instrument o aparell per a ratllar el paper blanc, per tal que en escriure no es torcin les línies", "Els englones torts de Déu", podria dir-se, com aquella novel·la que discorria en un manicomi, aquest lloc on les pautes s'aplicaven en forma de tortures "terapèutiques".





Més enllà de la literalitat del terme, avui s'entén que les pautes psicoeducatives, així les diuen, són consells que ofereix un professional psia qui ho sol·licita (i, moltes vegades, també a qui no ho sol·licita). Hi ha tot un embull mitològic entorn a les pautes psicològiques alimentat, en bona part, per les guies oficials de tractaments en les que solen aparèixer com a complement de la medicació o d'un altre tipus de teràpies "científiques". Segons aquesta mitologia, el psicòleg, com mestre zen, posseeix certa saviesa ultramundana que comparteix amb el necessitat en forma de proverbis. Òbviament, les persones que pateixen vénen a nosaltres a la recerca del preuat mannà.





La gent adora donar i rebre pautes. Per més que se sàpiga que no són sinó consells de sentit comú que qualsevol amb una mica de cap pot oferir, alguns pacients, encara després de mesos de tractament, no deixen d'esperar de nosaltres la pauta màgica: "Estic perdent els nervis. Tens algun truc perquè em passi? ". Tal qual. Davant d'aquest requeriment el psicòleg (aquí, com gairebé sempre, hi caben també el psiquiatre, el treballador social, el psicopedagog, el mestre, etc.) pot acceptar-ho, frustrar-o donar-li llargues. El seu seria combinar sàviament aquests tres ingredients segons el cas i el moment, però tot psicòleg té les seves preferències per una forma o altra de posicionar-se davant la demanda del pacient. Permetin-me, a continuació, que exageri els extrems, és només per fer-me entendre.





En el primer cas, el psicòleg creient en el poder de la pauta dispararà els seus consells qual ràfega de metralleta esperant que el pacient compleixi amb la indicació. Es tracta d'una mena d'entrenament mental, gestual i d'acció que, suposadament, farà que la persona canviï completament la seva forma de veure i estar en el món. Això, he de dir, funciona prou bé amb els nens petits i els seus pares desorientats quan del que es tracta és de modificar errors sistemàtics en l'educació del menor que ocasionen una cosa tan comú avui com l'apoderament (perdó pel mot de moda) l'infant com a rei i senyor de la casa. Quan es tracta d'adolescents i adults, aquests poden, en un primer moment, quedar fascinats per la revelació i canviar puntualment portats per la suggestió però, en la majoria de casos, passada la primera eufòria els símptomes i altres vells costums tornen pels seus furs . Llavors, el psicòleg pauter, com el psiquiatre pastiller, contraatacarà amb una altra bateria de pautes davant les quals el pacient es defensarà inconscientment generant-se entre ells un absurd i infinit estira i arronsa que acabarà revelant la impotència del terapeuta qui reaccionarà amb enuig davant el díscol pacient .





El segon cas és el pol oposat del primer o, millor dit, el mateix però a l'inrevés. Mantenir un sistemàtic silenci davant les demandes del pacient és propi de certs psicoanalistes postmoderns ortodoxos. Aquests creuen que aquest silenci violent provocarà que el pacient digui el que ha de dir. I sí, si el pacient no es llarga per potes, acaba parlotejant. El que passa llavors és que aquests psicoanalistes tan seriosos no saben bé què fer amb el pastís i es dediquen a marejar la perdiu en un etern deambular que no va enlloc però que els fascina i pot fascinar alguns pacients. Això no funciona amb nens, ni amb adolescents, ni amb adults.





En el tercer cas, el psicòleg donarà llargues a la petició de pautes no per ser mala gent sinó perquè desconfia d'elles. Donar llargues no és no voler donar consells sinó saber que d'entrada no tenim ni idea de qui és la persona que tenim davant ni com funcionen els seus molls i ressorts i que, per tant, és millor esperar una mica i no cremar pólvora innecessàriament. D'altra banda, donar llargues no és, en absolut, estar en silenci el que suposaria desequilibrar excessivament (i diria, sàdicament) la balança de la relació entre el terapeuta i el seu pacient.





Crec que és millor conversar amb els que vénen a consultar-nos, fent-los sempre protagonistes i responsables del seu discurs (per la qual cosa cal deixar a la nostra persona fora de la consulta), mesurant constantment la distància adequada en la qual situar-nos, permetent sense prejudicis que el discurs es vagi desplegant, que les coses vagin passant fins i tot amb ensopegades i es vagin aclarint alguns punts. Potser en aquest camí compartit aparegui un encreuament en el qual el terapeuta s'aventuri a assenyalar tal o qual cosa que permeti que el pacient rematada la feina donant-se a si mateix un consell. Això, que dista tant d'una pauta, si li quadrarà i li resultarà útil al pacient. Potser només pel fet que no li ve imposat des de fora.