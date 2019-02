Vaga general? No, gràcies

No sempre s'aconsegueix el que alguns planifiquen, menys tot i que l'organització dels actes s'encarrega a persones molt marcades pel seu passat, com es diu popularment "el passat sempre torna", sobretot quan l'afany de protagonisme segueix estant presents en les "estrelles".









La pretesa vaga general convocada per un sindicat minoritari a Catalunya, el dirigent en lloc d'intentar passar desapercebut en la seva vida, no fer-se notar i purgar les seves culpes per l'atroç assassinat comès temps enrere, es "dedica" a liderar un sindicat amb la bandera d'independentista i amb el suport del govern de Torra, i una part del Parlament de Catalunya. Però la ciutadania no els ha seguit el joc, la vaga de país ha estat ridícula, encara que els CDR que sempre estan en totes les salses, pagats? S'han fet notar per seguir emprenyant a la ciutadania. Ni les amenaces, els insults, les cremes de pneumàtics, ni les seves cares tapades, molt valents els nens, han atemorit les gents que no han volgut sumar-se a la vaga de "país", el govern té altres prioritats diferents a la ciutadania.





Els que més han secundat l'aturada, minories, no ens enganyem, han estat "treballadors" de l'administració, normal, i els estudiants que sempre estan disposats a saltar-se les classes, també normal, ho hem fet gairebé tots en aquesta etapa de la vida. El que caldria aclarir és si a aquests funcionaris que van decidir lliurement sumar-se a la vaga particular, se'ls va a descomptar els diners per no treballar, com sol succeir quan no es treballa. Igual, com compta amb el suport de la Generalitat, s'ho passen per alt i a finals de mes cobren igual per la seva contribució a la "causa". El mateix que als nostres governants que porten sense treballar per al que han estat elegits massa dies. Diuen que cal ser conseqüents amb les accions que es duen a terme, doncs això, que els restin de les nòmines dels dies que no treballen. D'aquesta manera, es podran pagar tots els diners extres que la vaga particular ha generat: hores extres de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, ambulàncies, etc. Sumades totes aquestes despeses, és una pasta gansa que diria un castís. Ho faran? No pateixin per conèixer la resposta, segur que no. Són despeses patriotes pagats també pels que no ho són.





No només les paraules tenen significat, els silencis també, en aquesta jornada de punxada independentista, els silencis dels altres sindicats, institucions i partits polítics constitucionalistes han estat molt significatius. Qui calla atorga? O la por a les etiquetes produeixen silencis.





Tenir com a companys de viatge als antisistemes, els CDR, donar-se a braços amb els ex etarres, aquests que han posat bombes a Catalunya i han matat persones, que tenen les mans tacades, no és una bona estratègia És que s'han tornat majaras? Això sembla.





Menys vagues particulars, més treballar, que aquest país, Catalunya, necessita tornar als primers llocs de la llista i com a exemple de país modern, motor i exemple per a la resta d'Espanya, com sempre havia estat fins que els interessos d'uns, embolicats en una bandera, un fals patriotisme i jugant amb els sentiments, l'han portat a aquesta situació en què es troba: marxa d'empreses, inseguretat per invertir, govern que no governa, una sanitat amb molts problemes per la falta d'inversió, serveis a les persones deteriorats i una llarga llista de coses que només es resol ocupant-se d'elles, no d'altres coses.