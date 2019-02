Dimecres, nou de novembre del 2016, poso el telenotícies mentre preparo el sopar. La primera notícia és el triomf de Donald Trump en les eleccions presidencials dels EUA. Em quedo atònit, amb la boca oberta i una patata a mig pelar a la mà.





El vídeo que acompanya el titular mostra a l'ufanós vencedor entrant a l'escenari on va pronunciar el seu primer discurs com a president. Després d'ell ve una comitiva de familiars. El primer d'ells és el seu fill de deu anys, Barron. Al moment, sento curiositat per aquest nen. Mentre el pare xerra i gesticula alla Mussolini, Barron (o Little Donald com mare prefereix anomenar) sembla estar en una altra part. Amb els ulls mig tancats, una estranya expressió en la seva boca i moviments oscil·lants del seu cos, el nen assisteix a l'espectacle qual convidat de pedra. Dies després va córrer el rumor maliciós que Barron era autista. Però sembla ser que no, que simplement tenia son o que li era igual el que estava succeint al seu voltant.





Amb l'ull més a la tele que a la truita, em pregunto: ¿com ha de ser néixer en un tríplex daurat en la cinquena avinguda i viatjar en el teu propi Boeing 757 amb el teu cognom gravat en el fusellatge? Com és el fill de l'home més egòlatra i, ara, poderós del món? Actua la mare, en aparença submisa, com a antídot contra el testosterònic pare o, per contra, el potencia als ulls del nen? Què pensa Barron quan el pare diu "America first"? Què sent? En què creu? Etc, etc.





Que el cel em perdoni, però va ser veure a Barron a la tele i pensar en Paul, el psicòpata de la pel·lícula de Haneke Funny games, un tipus gèlid que gaudeix torturant a les seves víctimes. No vaig poder evitar veure a Barron amb el seu careta angelical llevant potetes a les mosques o molestant amb la punta del seu llapis al company de pupitre. Jocs divertits, petites perversitats. El vaig imaginar com el típic xulo fent de les seves conscient del poder i la protecció que li atorga l'ostentosa ombra del pare.





Després de mitja hora de Trump i família, la següent notícia (de tot just minut i mig) informa que a Ceuta ha estat caçada una cèl·lula gihadista té com a missió reclutar nens per al DAESH. S'encarreguen de captar i ensinistrar aquests nens per enviar-los posteriorment a lluitar a la guerra santa. Els fiquen al cap que els d'aquí som dimonis, els posen una armilla d'explosius i els fan saltar pels aires juntament amb uns quants infidels. Les mateixes preguntes que acabo de fer-me sobre Barron me les faig ara pensant en aquests altres nens i nenes sense nom.





Abdul, Rashida ... ?, puc veure'ls en el desert de Síria, lluny dels seus pares, jugant a matar porcs infidels al crit de Allahu Akbar, Al·là és gran. També puc veure, salvant les immenses distàncies, a Barron al despatx oval jugant amb el pare a "prem el botó vermell i pètal tot!" (Per cert, el verb anglès totrump vol dir triomfar, però també tirar-se un pet. Tot sembla fet a mida del personatge). Quin horror.





L'últim que he sabut de Barron és que ja és tot un cavalleret: ha enganxat l'estirada i ja és més alt que el pare. D'Abdul yRashida, però, no tinc notícies. Vull guardar l'esperança que aquests no hagin de prémer el seu botonet vermell, fugin dels seus captors, rebin l'ajuda que necessiten i siguin ciutadans lliures. També que Barron acabi ajudant els esquenes mullades a creuar la frontera encara que només sigui per fotre daddy. He de mantenir l'esperança que algun dia els adults permetem que els nostres Barron, Abdul i Rashida juguin junts.