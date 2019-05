Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias i el barret de copa del mag

Ja és conegut que els polítics en general i els que tenen responsabilitats en particular, no solen explicar la veritat dels acords amb altres polítics. La informació que faciliten no sempre es correspon amb el que han pactat, encara que ho afirmin amb rotunditat. Al llarg de la història sempre ha estat així i els fets ho han demostrat, el que vol dir que cal posar en quarantena les seves declaracions.









Aquesta setmana, el president en funcions i candidat a revalidar-ho, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb els caps de llista de PP, Ciutadans i Podem per parlar dels plans que cada un d'ells tenen a l'hora de donar suport o no la seva investidura com a president.





El primer a ser rebut, Pablo Casado, al qual Pedro Sánchez ha atorgat ja el títol de líder de l'oposició, després del gir de 180 graus del líder popular, no el votarà, però tots dos han recuperat unes relacions institucionals necessàries en democràcia. A més, han obert un canal de diàleg sobre Catalunya que estava trencat.





El segon a ser rebut, Albert Rivera, que va voler marcar territori propi desdenyat per no recaure en el títol de líder de l'oposició a què tant aspirava, va ser molt dur amb Sánchez a comunicar-li el seu suport només en l'aplicació del 155 a Catalunya. Per a la resta, res de res. A més, va informar del seu desig de realitzar control i vigilància al nou govern. Rivera venia precedit d'algunes informacions que apuntaven que els empresaris li estaven pressionant per donar suport a Sanchez. Desmentiment públic de l'afectat i reafirmació amb el seu no a Sanchez.





Deia Groucho Marx que "Encara no sé què em vas a preguntar, però m'oposo". Així es podia definir la posició del líder taronja.





Finalment, Sánchez es va entrevistar amb Pablo Iglesias, aspirant a entrar al nou govern. El podemita va canviar la indumentària i el to, en una reunió de dues hores, la més llarga de totes, i va sortir explicant que "Sóc optimista, però qualsevol acord requerirà de prudència, discreció i tranquil·litat". Tres elements absents fins ara en l'estratègia d'Iglesias.





La posada en escena de les declaracions dels líders sempre és important. En massa ocasions amaguen el que ha passat en els despatxos i no té res a veure amb el que expliquen als mitjans i aquests transmeten a la ciutadania. Els periodistes han d'interpretar aquelles coses que no s'expliquen, les més importants. L'escenari és com un barret de copa en la qual per art de màgia es van traient coses, de la mà del mag de torn. Del que es tracta és de deixar el públic amb la boca oberta sense que els descobreixi el truc, que n'hi ha.





Dit això, aquestes són les declaracions i posicionaments oficials dels tres líders de l'oposició de cara a l'opinió pública. De quines altres coses van parlar i s'han quedat per a ells? Moltes més. El PP necessita recuperar el centre esgarrapat per Ciutadans i marca distància amb VOX. A això li va ajudar Pedro Sánchez amb aquest primer pas de reconeixement com a líder l'oposició. Això marca estil. A canvi, els populars tindran actitud de partit d'estat, sense que l'hagin de votar. L'abstenció en alguns temes, no és un rebuig.





Amb Rivera, que no accepta "ordres" dels rics empresaris i banquers, com ha vingut dient durant i després de les eleccions, ha de seguir mantenint la seva promesa. Però clar qui l'han portat al lloc en el qual es troba? Ja se sap que els que inverteixen sempre volen beneficis. Estarà disposat Rivera a aquest joc que coneixia? La seva vanitat s'ha engrandit tant que no el deixa veure la realitat.





Finalment, Pablo Iglesias i la seva reconversió. Per obra i gràcia de la necessitat vol convèncer Sánchez de la seva entrada al govern. Aquest té els seus dubtes pressionat pel seu propi partit i els poders d'aquest país. Pensa que els pot enganyar? Qualsevol fórmula que triï d'integrar-los en el govern és un perill per a l'estabilitat política i econòmica, per la desconfiança que generen -vist en el programa electoral de Podem- les seves polítiques.





L'únic que sí està clar, de moment, és que no hi haurà govern fins després de les eleccions municipals, i en menor mesura les europees, per veure els resultats de les mateixes i els possibles pactes a les grans ciutats. Això és així, ho veurem, tot i que la composició de la Mesa del Congrés pot donar algunes pistes de cap a on poden anar les coses. Però en política, el que avui és vàlid, demà pot ser el contrari.