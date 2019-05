La pedagogia del desastre durador

Segons el Global Risks Report 2019 publicat pel Fòrum Econòmic Mundial, la Quarta Revolució Industrial està marcada per una línia borrosa entre l'humà i el tecnològic. En aquest marc, diversos fenòmens, com la crisi del 2008, els atemptats terroristes o la gran onada migratòria, han anat confluint en un punt que genera determinats posicionaments ideològics.





Molts occidentals, arrossegant una cada vegada més profunda inseguretat laboral, acaben atemorits, sols i confinats en una voluble càpsula que recorre un confús magma de desinformació ple de notícies falses, les quals al seu torn circulen amb una velocitat asfixiant; la interacció d'aquestes amb les notícies confirmades produeix una barreja en un pla d'immediatesa tan estret que tot comença a fer-se indemostrable. D'aquesta manera, es disminueix tant la capacitat de discernir com l'empatia i sorgeix una tendència a la polarització.





L'enuig dels aïllats que es connecten només virtualment i en grups molt compactes pel que fa a l'afinitat ideològica, ennuvola els criteris, uniformitza els pensaments i engendra una ansietat cada vegada més incontrolable que moltes vegades es tradueix en opcions polítiques radicals.





Ara bé, la paradoxa apareix en els instruments per superar aquesta commoció, els quals es troben dins de les seves conseqüències: gradualment es poden reajustar els fonaments d'aquesta ruptura social, ja que el valor pedagògic de la vergonya aliena, el despropòsit polític i la mentida despullada , al costat de la mateixa interconnexió impulsada per la tecnologia, han d'anar aclarint idees fràgils apuntalades per nexes febles.





De nord a sud emergeixen el laberint del brexit i la llarga crisi de Veneçuela, mentre que per l'est sobresurt l'auge i la caiguda del fanàtic Estat Islàmic, exemples actuals de la pedagogia del desastre.





La hecatombe de la Segona Guerra Mundial, el feixisme, el nazisme o l'ensorrament del bloc comunista van ser molt il·lustratius en les contraproduents potencialitats de l'acció política. Avui semblaria que tot passa més ràpid, però els desastres continuen sent dilatats. La institucionalitat va a un ritme més lent i això mitiga la velocitat de la tecnologia de la informació i la impaciència dels seus usuaris que opinen infundadament. Per tant, l'Estat de dret, amb tots els seus defectes, ha de continuar sent el principal filtre que atenua els errors del ciutadà.





Diversos esdeveniments econòmics i innovacions comunicacionals convergeixen fins atiar comportaments irreflexius. No obstant això, la història ensenya que els traumes socials originats per les revolucions tecnològiques tard o d'hora es canalitzen parcialment a través de l'Estat. Atès que la política i la tecnologia solen representar la causa i la solució de la majoria dels infortunis humans, en aquest fecund circuit es va forjant de mica en mica el progrés.