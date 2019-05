Unió Europea: continuïtat i anhel de reforma

Semblaria que no ha canviat al Parlament Europeu, ja que el Partit Popular Europeu es manté en el primer lloc i l'Aliança dels Socialistes i Demòcrates segueix tenint la segona quantitat d'escons. No obstant això, tots dos baixen a favor de l'important creixement d'altres grups.









El Grup de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa es consolida en el tercer lloc, mentre que el Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea creix també per situar-se en la quarta posició. Alhora, s'ha verificat l'esperada pujada dels euroescèptics, tant d'Europa de les Nacions i de les Llibertats com del Grup Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa.





Esmicolant el missatge dels vots dels ciutadans europeus, es pot confirmar que conflueixen 4 postures o inquietuds pel que fa a la Unió Europea: l'auge nacionalista, l'ascens d'un europeisme reformista, el protagonisme d'una consciència ecològica i la supervivència dels dos grans grups que vénen liderant històricament les institucions europees.





Llavors, el nacionalisme deixa de ser tan marginal, l'ecologisme es mostra com una qüestió indefugible i el liberalisme a més de frontissa pretén exercir una identitat ideològica més rellevant. En aquest marc, tot i la crisi i l'austeritat, tant els conservadors com els socialistes, encara que castigats i debilitats, romanen en la cúspide del Parlament.





S'ha manifestat l'anhel de reformar la Unió Europea; els que volen prendre-li poder i els que volen ampliar les seves competències s'enforteixen. No obstant això, Europa no reflecteix exactament la realitat política de França.





Està per veure com es configura aquesta nova etapa, atès que si bé els populars resisteixen és cert que socialistes, liberals i verds han demostrat un acostament en diversos punts.





Els europeus no arrisquen tot el que s'ha aconseguit amb impetuosos canvis, però sí que necessiten fer evolucionar les seves institucions. Els resultats indiquen que Europa pacientment encara pot anar cap a Europa si molts dels seus ciutadans segueixen recordant el passat del continent mentre s'entreveuen seu futur.





Els mecanismes electorals baixen a uns i pugen a uns altres, el temps dirà si aquesta basculació propulsa l'avanç de l'artefacte supranacional.