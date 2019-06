El pit i vostè

Imagini que acaba de néixer. Sento ser poc romàntic però vostè és un simple mamífer i, com a tal, la primera relació amb la seva mare no és una qüestió d'amor sinó de supervivència. Ella haurà tingut les seves raons o desraons per concebirle però això a vostè se la bufa, petit egoista. L'única cosa que requereix d'ella és que mantingui per vostè l'equilibri biològic necessari per viure. Per exemple, que li proporcioni aliment quan ho demani.





La manca de manduca produeix en el seu organisme un desordre bioquímic que indica que alguna cosa no va bé. El seu plor és la sirena, la crida desesperada a restablir l'equilibri. La naturalesa és sàvia: si la seva mare (o els seus substituts alimentants) responen a la crida i resolen la necessitat, vostè seguirà vivint. Les seves primeres setmanes de vida van a discórrer plàcidament sota aquest paraigües natural i coherent que li proporciona la seguretat que tot està on deu, que hi ha una correspondència exacta entre la seva necessitat, el menjar, i l'objecte que la sadolla, el mugró. Però, no s'acostumi, aquest paradís durarà poc.





Un dia d'aquests, vostè es donarà compte de que la mamella no està sempre disponible o, més ben dit, que la mare és més que una teta. Al darrere hi ha una senyora que es mou i té altres interessos més enllà de vostè. Es preguntarà, llavors, què fa la mare quan no hi és, on mira, on va ..., i començarà a trobar a faltar no tant a la mamella com a la seva portadora. Començarà a desitjar (que no necessitar) l'atenció de la mare més que res al món. Des de llavors, tota la seva existència, per fantàstica que sigui, estarà dirigida a resoldre el misteri del desig de la mare, fer-se amb el graal, aquest mite, i tornar a ser el centre del món, completito com quan va néixer i era poc més que un tub digestiu.





Des del moment en què el desig substitueixi la necessitat, estarà en permanent falta, a diferència del vell, l'armadillo o l'escarabat que funcionen com un rellotge. No és gens dramàtic, és només la condició humana. Aristòtil i Teresa de Calcuta també van passar les seves vides buscant la mamella perduda.





La manera segons el qual vostè es relacioni amb la seva falta essencial, amb el misteri dels misteris, amb el seu particular Rosebud, conformarà la seva forma de ser i estar en el món. El desig es convertirà en el seu motor, el portarà a caminar ia parlar, a relacionar-se amb els altres, a aprendre ia iniciar-se en cada experiència de la vida. Sort.





Se m'oblidava advertir-lo que d'aquí a poc van intentar seduir-perquè desitgi coses, moltes coses. Apuntaran amb precisió a la diana per transformar el seu desig eternament insatisfet en necessitat peremptòria. Quan es sorprengui dient que "necessita" tal o qual cosa pensi en la seva relació amb la mamella. Tingueu en compte que algú estarà intentant que vostè crea reviure el miratge que mou el món, el paradís en el qual vostè està ara mateix mentre succiona aquest mugró lacti i que aviat desapareixerà per sempre.