25 de juliol: Santiago i vota Espanya!

Després de l'anunci per part de la presidenta Batet que els seus Senyories entraran en Debat d'investidura el proper 23 de juliol, els periodistes i la llarguíssima llista d'opinadors oficials del Regne ens hem posat a especular gairebé a l'instant pel significat real del perquè sanchista de l'elecció precisament en aquesta data; i la conclusió ha estat pràcticament unànime en aquest Madrid del que li escrivíem ahir, escenari culpable de tanta gresca.





Escàndol i certesa que Pedro Sánchez no sortirà investit i que, humiliat i victimista el proper 25 de juliol -festivitat de Santiago Apòstol, patró de les Espanyes, i al crit de Santiago i vota Espanya! - ens portarà de nou a les urnes en la segona setmana de novembre, amb la sana intenció que el PSOE arribi als 150 diputats que li donen les enquestes, mentre que Podem, Ciutadans i Vox empitjoren els seus resultats com a conseqüència de la seva intransigència pactista.









Per entendre'ns: al senyor Pere li sona a l'orella bo, de nou, la "cançó trista del bipartidisme" i vol que, sí o sí, aquesta versió actualitzada encapçali la llista dels quaranta principals, com ja ens va explicar Rajoy fa unes dates , quan li va demanar públicament a Ciutadans que s'abstingués.





I si així ho intueixen el pare del "no és no" i el seu amic gallec, la Senyora Montero també diu el mateix a Twitter, sense afegir-hi, lògicament, la part dolenta que afecta la seva formació sobre els resultats electorals a posteriori que això implica , perquè lògicament, això és l'única cosa que podria torçar la mà del seu marit, el Senyor Iglesias, durant les escasses tres setmanes que li queden per reflexionar i acceptar les condicions del dirigent socialista i així evitar un risc cert de perdre poder real al nou Parlament que surti de la no anunciada convocatòria.





A Don Pablo, i la senyora Irene, que són els que manen realment en Podem -els altres no pinten res- aquest periodista els recomanaria que revisessin en l'hemeroteca els passos fets en el passat per la seva admirat Julio Anguita, gran Califa, qui, animat per el llavors totpoderós col·lega Pedro J., perquè intentés el sorpasso polític al PSOE, va aconseguir per mèrits propis que Esquerra Unida acabés com la de la lletra del tango: Rota i escangallá.





Podem i Alberto Garzón, asseguts junts en els seus escons al Congrés dels Diputats, són a dia d'avui la foto de família d'aquell trist desastre.