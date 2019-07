Un mal exemple el dels grecs

Kyriakos Mitsotakis és ja el primer ministre electe de Grècia gràcies a la seva contundent victòria sobre el populista Alexis Tsipras, qui va a deixar el poder per assentar-se còmodament com a líder de l'oposició i ocupar -si és listo- un lloc de privilegi que li permeti heretar l'immens poder que van tenir els socialistes grecs en la llarga etapa de la família Papandreu.





Per entendre'ns, malgrat la seva derrota inapel·lable, i davant la gairebé desaparició del PASOC i del seu "dissident amic" gianis varufakis, a l'amic de Pablo Iglesias la victòria del exempleat de la Consultora McKinsey els deixa buit l'ampli espectre que ocuparien sociates i ciutadans a Espanya, per reconquerir des de l'oposició i poder tornar al Palau Presidencial d'Atenes si Mitsotakis no millora el poder adquisitiu de la classe mitjana grega, molt castigat per les voraces queixalades de l'elit financera de la Unió Europea, que han portat el país a la major catàstrofe econòmica de la seva història recent.









Com avui destaquen els diaris de tot Europa, Mitsotakis descendeix d'una família de poderosos, el Clan Mitsotakis-Venizelos. El seu pare Constantinos va ser també primer ministre de Grècia. Entre els seus avantpassats es troba el llegendari Eleftherios Venizelos, el governant que va acabar amb l'Imperi Otomà (1897) a Creta, i la va unir (1913) a la nova Hèl·lade.





Després d'acabar els estudis universitaris, el pròxim primer ministre grec va treballar en alguns bancs i societats financeres internacionals, com ara la consultora McKinsey, tan impopular entre els grec; un detall autobiogràfic sobre el qual els seus assessors han passat de puntetes. En començar el nou mil·lenni, va decidir abandonar el sector privat i entrar en política. El 2013 va ser nomenat ministre de Reformes de l'Administració Pública del Govern conservador liderat per Andonis Samaràs, que el 2015 va ser desallotjat del poder per Syriza, el partit de Tsipras.





En els famosos Papers de Panamà (els documents confidencials de la firma d'advocats panamenya Mossack Fonseca filtrats a 2016 per la premsa i que revelaven les propietats i diners que nombrosos líders polítics ocultaven al fisc) sortia el nom de Mareva Grabowski-Mitsotakis, esposa d'Kyriakos. La dona del líder de Nova Democràcia figurava com propietària al 50% d'una companyia amb seu a les Illes Caiman i administrada per un fons en les britàniques Illes Verges.





Però abans dels Papers de Panamà, el líder de Nova Democràcia s'havia enfangat en el cas Siemens. Mitsotakis, que sempre s'ha declarat enemic de la corrupció, sembla ser que va acceptar en 2008 diversos equips de comunicació que li va regalar Siemens i que estaven valorats en total en 137.000 euros. Després, després de conèixer-se el escàndol, l'obligarien a pagar el cost dels regals rebuts.





Els seus enemics polítics li consideren el líder de les elits, tot i que ell es manifesta liberal, disposat a que els de dalt i els de baix rebin el benefici de les seves idees per treure el seu país de la letargia econòmic en què es troba i estabilitzar l'ocupació.





¿Torna la dreta a Grècia, el poder que menys agrada als dirigents de Podem? És possible. Però la victòria ha estat tan contundent que fins al mateix president Sánchez ha sentit a la Moncloa sana enveja de Mitsotakis. Com podran suposar vostès. El tema no és de menor quantia, tenint com tenim a Espanya unes eleccions generals a sobre de la taula, per decidir en les properes setmanes si no hi ha acord d'un govern de coalició. Una temptació massa forta per a polítics ambiciosos com el primer socialista. Ja no hi ha dubtes per als més pragmàtics: Un mal exemple el dels grecs.