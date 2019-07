Scripta manent, l'escrit queda

En contrast amb molts dels habitants que avui poblen els turons de la Ciutat Eterna, els antics romans eren molt organitzats i sabien del poder de la paraula escrita. A Espanya el vell dret romà segueix conformant la vida pública i privada de la gent. Scripta manent, verba volant és una expressió llatina que remarca la conveniència que a les paraules no se les porti el vent.





Al llarg i ample de "la piel de toro" donar la paraula com a plasmació d'un acord entre les parts de qualsevol negoci, solia aconseguir el rang de compromís indestructible que havia de respectar-se. Les paraules es complien com si haguessin estat contractes redactats en documents de prolixes clàusules. Sovint succeïa el que s'ha acordat de paraula no només era immutable, sinó que constituïa el preludi pràctic de la seva formulació per escrit i comportava les implicacions que corresponien per la seva posada en vigor. L'honor de la paraula donada era llegat d'una vella tradició d'hidalguía imbricada en les albors d'una certa cultura hispànica.





Avui dia el que s'ha dit sona a antigalla conductista per a les generacions del tuit o els ultimíssims xats telemàtics. En bona part d'aquests fòrums de la xarxa, les fake news són precisament paraules que s'utilitzen amb la intenció de confondre i enganyar. Rubricar en blanc i negre els compromisos subscrits per, per exemple, poder investir un president de govern hauria de ser una pràctica suficient i necessària per evitar l'ulterior enviliment de la vida política a Espanya. Però això sembla causar neguit entre els potencials signants d'un acord d'investidura. De nou, es prefereix començar la 'casa per la teulada'. Primer les poltrones i després el programa.





El desacord actual entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, líders del PSOE i UP sembla que té molt a veure amb l'aversió a convenir per escrit un pla de govern per a la legislatura, sense abans haver procedit al repartiment de les butaques institucionals. Així, resulta prioritari visibilitzar les cares dels responsables dels diferents departaments ministeris abans d'explicitar les polítiques públiques que es pretenen dur a terme. El poyoyismo dels polítics involucrats arriba a nivells de vergonya aliena.









El meu col·lega Victor Lapuente explicava en un recent article d'opinió com havia estat possible l'acord assolit a Dinamarca per part de Mette Frederiksen a fi d'aconseguir una aliança de govern de centreesquerra. Totes les parts involucrades havien cedit en les seves pretensions partidàries abans de signar-se el document de 18 pàgines del nou govern. Com a conseqüència de tal procedir, els danesos ja saben "... què passarà a Dinamarca en els pròxims quatre anys i qui ho va a fer".





Es argumentarà que la cultura cívica de Dinamarca no és com l'espanyola, i que de poc serveix transpolar pràctiques i trajectòries polítiques dispars entre els dos països. Aquesta argumentació no deixa de ser un exemple de ranci casticisme. Afortunadament l'Europeització fa que els problemes al Vell Continent siguin cada vegada més similars i transversals en el seu calibre i percepció popular. Per què no podrien emular les "bones pràctiques" que han resultat en el desbloqueig d'una investidura que semblava difícil per la fragmentació de l'espectre partidari danès, tant o més que a Espanya? Certament els europeus farien bé en comparar-se i aprendre entre ells, i en no tractar d'aplicar el papanatisme de situacions incommensurables com les que es produeixen dels EUA, tan del gust de joves consultors i analistes polítics en els nostres mitjans i xarxes socials.





Legítim és que Pau Iglesias reclami protagonisme per a la seva formació política en un govern de coalició o col·laboració (de nou els llebrers i els conillers ens acompanyen), com també ho és l'aspiració de protagonisme exclusiu per part d'un govern monocolor presidit per Pedro Sánchez. Però tots dos haurien de ser conscients que els fonaments d'aquest executiu només poden forjar-se amb un acord programàtic negociat, redactat i signat en comandita. Així els electors sabran que és el que es pretén complir, a més de conèixer la textura i el entapissat de les butaques a ocupar en les seus ministerials. Més enllà de la gràcia i ocurrències dels representants governamentals, el desitjable en aquesta Segona Transició democràtica és fer prevaler l'interès general i la claredat de les propostes polítiques a dur a terme pels partits i actors socials implicats en la governança multinivell d'Espanya.





Per la comarca cervantina del meu poble d'origen familiar es deia allò de "l'ase al límit". En el cas que ens ocupa, voldria significar amb la dita popular que les esquerres poden ser amigues (i també enemigues). Per evitar confusió i embolics al límit del que indesitjable, res és millor que deixar per escrit els compromisos de govern. Així, els votants podran jutjar sense mistificacions de triler els mèrits de l'acció de govern. O deixarem que l'ase es mengi les males herbes a banda i banda del límit ...?