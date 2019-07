Tot és possible (o no?)

Fa un any i mig vaig agafar per primera vegada una guitarra i, des d'aleshores, no l'he deixat anar. Aprendre a tocar és un repte més gran al qual em dedico amb passió. Si després d'aquest temps hagués de avaluar-, em posaria un 4 a guitarra i un 2 en cant la qual cosa, lluny de desanimar-me, no està gens malament ja que vaig partir del zero absolut.





Encara que bonic, és un camí ple de pedres, de vegades grosses, i hi ha hagut molts moments en què he estat a punt de fer servir la guitarra com martell al que Pete Townshend o de fer amb ella una foguera al Jimmy Hendrix. Però quan, després d'intentar-cent vegades, comprovo que dels meus dits surt una tonada que s'aproxima a aquest tema que sempre vaig somiar poder tocar ... no tinc paraules, només emoció. Ara puc dir que no sóc un complet talòs amb la guitarra i això mola molt. Somni complert: ¡si-es-pot! ¡Si-es-pot!





Parlant d'aquestes coses amb la meva professora (una virtuosa de la guitarra i una santa en la seva infinita paciència), em diu que, justament, està llegint un llibre titulat "Nombre un. Secrets per ser el millor en el que ens proposem "en què, segons sembla, es" demostra científicament "que el talent, el do, és un mite i que amb treball tot és possible.





Que currant s'aconsegueixen coses és de calaix, no necessitem que la "ciència" vingui a demostrar res; però d'aquí a dir que em van a explicar el secret no només per millorar sinó per ser el millor guitarrista de la història, el número u ... Aparta Keith Richards, que arribo jo! (Ja sento al bo de Keef partint-se de riure, ell sap que ningú pot fer-li ombra perquè és immortal).





Doneu-me alguns anys més i potser és capaç de tocar i cantar a l'escenari d'un bar sense que em tirin tomàquets. Però tocar com com David Gilmour o cantar com Otis Redding... em temo que ni que m'haguessin regalat una guitarra a la meva primera comunió i hagués venut la meva ànima al diable en el mateix moment de rebre el Sant Sagrament.





El do, la cosa, l'art, el no-sé-què, existeix encara que no es pugui definir. Saben per què crec en això? Perquè com el del do sigui un mite i tot sigui qüestió de temps i esforç em vaig a agafar un bon mosqueig, ja que això voldria dir que, si des de nen m'hagués dedicat a fons a tocar la guitarra, hauria compost Like a Rolling Stone i m'haguessin donat el premi Nobel de literatura, i no al Bob Dylan aquest. No, ho sento molt, no tots arribem a l'excel·lència per més que ens emprem en això fins a l'extenuació la qual cosa, què volen que els digui, fa ràbia però no deixa de ser en consol.





Quina mania amb que tots som / podem / hem de ser iguals! Que no, que no se sap per quina raó uns valen per a unes coses i altres per unes altres. I clar que si descobrim i ens currem molt el nostre do i tenim una mica de sort igual destaquem i fins vivim d'això. I, en cas de no tenir el do natural que voldríem, clar que si ens esforcem molt potser arribem a tenir un rendiment notable, la qual cosa és fantàstic. Però, desenganyi, ni vostè va a ser Velázquez ni jo Mozart per més que ho desitgem i ens deixem la pell, ni per més que un senyor digui que té per a nosaltres el secret perquè siguem el número u.





Aquests llibres de divulgació cientificista (no diguem els d'autoajuda) són, moltes vegades, una font de frustració: ens diuen que ser la bomba és possible i quan veiem que, per més que ens esforcem, no vam arribar ens sentim malament i anem a buscar la solució en un altre llibre. Quin negoci. No llegeixi tants llibrets simpàtics i frustrants, assumeixi vostè que és un ésser incomplet i dediqui a desenvolupar la seva activitat amb passió i gaudir-ne fins on li sigui possible. En anglès, don es diu gift, és a dir, un regal de la natura. Tenir-lo no és cap mèrit, ve a ser com que ens toqui la loteria. El mèrit està en l'esforç, la constància, la paciència, la passió i altres virtuts que ens porten a obtenir la recompensa que ens fa feliços encara que siguem l'últim de la fila.





Dir que tots tenim un talent ocult és una bella suposició. Potser un geni de l'escultura s'ha perdut en aquest agricultor que no va tenir l'oportunitat de desenvolupar el seu art ja des de nen cava rases de sol a sol. També potser, molts artistes que exposen en museus són un mer producte comercial sense qualitat alguna.





En qualsevol cas, tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats de descobrir i desenvolupar els nostres talents, el que precisament subratllaria el que ens fa diferents dels altres. Aquí el sistema educatiu té molt en el que modernitzar-se i abandonar els vells prejudicis d'una democràcia mal entesa que mutila l'individu diluint en la massa. Si en comptes de fer passar a tots els nens pel mateix camí de forma rígida, s'empressin alguns recursos a descobrir i afavorir els seus talents estic segur que serien molt més feliços.





No, definitivament no tots som iguals, només hi va haver, hi ha i hi haurà un David Bowie. Jo em conformaria amb tenir la meitat de la meitat de la meitat de la meitat de la meitat del talent que va tenir el Duc Blanc i tots els que he nomenat aquí. Però no caurà aquesta bacora (o sí?).