Inés Arrimadas es crema en temps rècord

L'entrada d'Inés Arrimadas en la política, de la mà d'Albert Rivera, va ser un fet casual. Al líder taronja li va agradar en el seu moment l'espontaneïtat, frescor i empenta de la jove que va anar a un míting de Ciutadans on el intervenia. Això passava el 2010. A partir d'aquí, l'estrella de la de Jerez va començar a brillar. Dos anys després, Rivera la inclou en la seva candidatura com a número quatre a les eleccions autonòmiques. Tres anys després és portaveu adjunta. Inés és una jove promesa de la política catalana amb perfil propi.





El 2015, Albert Rivera encapçalava la llista a les eleccions generals i Arrimadas era la candidata a la Generalitat de Catalunya. La política taronja porta una carrera meteòrica i es converteix en una de les persones de confiança del líder, que confia en ella, cosa rara.





Durant els anys que ha estat al Parlament de Catalunya ha realitzat un bon treball, sent el flagell del Govern de Puigdemont i Torra. S'havia fet una imatge de bona parlamentària, de no tenir por als dirigents independentistes. "Vostès diuen que és impossible negociar un millor sistema de finançament, però diuen que negociaran la independència. A qui volen enganyar? "Etzibava la jove Arrimadas al president del Govern. Una etapa en què va arribar a forjar-se una imatge de bona política. Alguns recorden que en una enquesta del CIS, dues setmanes abans de les eleccions de 2015, set de cada deu catalans no sabien qui era Inés Arrimadas. Malgrat això, Ciutadans va ser la força més votada dos anys després, el 2017.









Rivera, que necessitava gent de la seva confiança al seu costat i donat la bona imatge d'Inés, decideix que sigui el cap de llista per Barcelona per a les generals en 2019 ia més la nomena portaveu de l'executiva. D'ella, deia el líder: "És una companya, amiga, la millor dona de la política espanyola". La decisió de la marxa de Arrimadas a Madrid no estava exempta d'incògnites. El partit a Catalunya queda sense líder i ningú, amb temps, havia previst anar visualitzant el substitut/a. Així que Ciutadans a Catalunya té ara un greu problema de lideratge.





Carrizosa, un altre parlamentari que ho ha fet bé com a portaveu adjunt, no compta amb el plàcet de Rivera, que prefereix a una dona al capdavant. No sabem si per por que algú li faci ombra o per "la seva feminisme" de què tant presumeix.





En el poc temps que Inés Arrimadas porta a Madrid, els girs ideològics i de discursos de la formació ha obligat la portaveu a haver de representar més d'un paperot que no ha sabut gestionar bé. "Cada vegada que Mariano Rajoy obre la boca puja el pa", deia al seu dia. Aquestes paraules se les ha hagut d'empassar. El seu partit està compartint governs municipals i autonòmics amb els populars i Vox.





La cintura política de Arrimadas s'ha ampliat i el seu discurs és més que qüestionable. Ha perdut la credibilitat que tenia. S'ha cremat de valent. El patrimoni que tan ràpidament havia aconseguit, en pocs mesos l'ha tirat per la borda. Rivera sol cremar als que té al seu costat i, després, se'ls treu de sobre.





Inés Arrimadas , que entenem que estigués "cremada" en la política catalana, ha fet un mal negoci marxant-se a la política espanyola. A Catalunya tenia el seu espai, a Madrid té el seu forn.





Deia Javier Marías que "tot té el seu temps per ser cregut". Quan es perd la credibilitat, es canvien els principis, l'únic que queda és el camí lliure per tornar a casa.