Expressar la voluntat unilateral de concloure un vincle jurídic -laboral, polític o civil com el contracte de matrimoni- és una possibilitat inherent a l'ésser humà que no obstant això ha canviat segons el temps i la cultura. Encara en els anys 50, les gents s'empraven amb la idea que seria per molt temps i potser per tota la vida. Cançons de bressol, assistents domèstiques -anomenades llavors segons el cas, serventes, minyona, chiminas etc.- pràcticament passaven a ser part de la família i si de cas procreaban, els seus fills de certa manera tenien garantit suport i escola si més no.





Des de primerenca edat, l'anhel de qui arribava en el moment de treballar era ser part d'una empresa a on esperaven romandre de 30 a 40 anys per sortir amb una jubilació decorosa, passant el mateix en el sector públic, on el vincle era o amb la institució -PEMEX, IMSS, ISSSTE, UNAM- o amb qui seria el seu etern cap doncs sense importar a on aquest es fora, se li seguia amb lleialtat.





Amb l'adveniment del consumisme, la visió laboral també es va anar afectant a tal grau que van sorgir manuals, procediments i especialització en reclutament, per evitar sobretot que els subordinats, abandonessin la feina ben per frustració, desgast o avorriment. Aquestes possibilitats de dimissió es fan molt més freqüents, a partir dels 90 amb joves impulsius qui van aprendre que si la nevera es descompon cal comprar un altre i que això de romandre lligat per tota la vida és alguna cosa ridícul i limitant.





Més enllà de les sis o nou raons per les quals un subordinat decideix renunciar [1] el cert és que són rars, els que decideixen "casar-se" amb els seus ocupadors, per la qual cosa acaben anant d'un treball a un altre, sense ser capaços d'augmentar al seu contracte jurídic un psicològic Perquè resignar-se a ser el mateix buròcrata, secretària, recepcionista? Una de les raons per no anar-se'n és la seguretat en l'ingrés pecuniari tot i que el cansament ho faci estar absent. Què pensa d'aquestes persones que l'atenen a la finestreta, que estan físicament aquí, però semblen fantasmes o malèvols gremlins?





Construir un vincle adult, madur, professional, per tal d'establir un contracte de mútua conveniència, es dóna tot just en nivells superiors i sempre en l'entès que en algun moment, aquest tracte es pot trencar, sense més conseqüències. Com veuen els companys, ocupadors, familiars o amics propers i fins i tot l'opinió mediàtica a què decideix dimitir? Cada un d'aquests, té el seu particular punt de vista, i així es pot qualificar la renúncia de: manca de compromís, insubordinació, autoprotecció perquè no volen [2] ser part de moviments "dubtosos" i fins a un alt sentit de responsabilitat , com ho han fet aquells als quals se'ls ha suggerit nedar de muertito, no fer onades i callar davant del que no és molt correcte.





Excepte en persones molt joves -sense experiència i reticents a "casar-se" amb els seus ocupadors- la majoria dels abandonaments d'una feina comporta cert temps per realitzar-se i, en el període entre haver decidit anar-se'n i el de l'anunci de la seva decisió, que espera aconseguir alguna cosa en una altra part, incompleix, baixa la seva productivitat, deixa d'aportar idees, de vegades es converteix en cleptòman -de llapis, quaderns i tot el que pugui utilitzar a casa seva- i fins es dóna el cas de qui consulta a un especialista laboral, per acabar denunciat al patró, "perquè el córrer" injustificada i violentament, l'ha maltractat etc. per veure que benefici addicional pot aconseguir.





El que no ha variat molt són les renúncies polítiques. Allò de la lleialtat, que "jo em vaig juntament amb el meu cap" que es donava gairebé de calaix en cada relleu, s'ha enfrontat a esculls, com les carreres burocràtiques que se suposa donen garantia als profesionistas de romandre al seu lloc i tot quan el que arriba no sigui afí a la seva doctrina -dreta esquerra, panista, priista, perredista etc.- i sobre la base que ha concursat i s'ha convertit en especialista. Això no obstant això no eradica 100% la possibilitat de desistir, servint al país, el partit o l'organització, fins i tot quan se hagi declarat identificació amb el projecte i l'afany de ser part d'aquest. Fart difícil és però romandre tot i que hi hagi emocions d'afinitat, si en el camí, l'equip és tan divers que resulta difícil avançar en el projecte que suposadament es pretén instrumentar.





Així les coses, el consumisme i el neoliberalisme han fet molt més fràgils les relacions laborals, que estan molt sovint amenaçades per la ruptura, si el que ambdues parts esperen l'altre -els ocupadors i els empelados- no corresponen a les expectatives. Les renúncies llavors es donen en les esglésies, les famílies, les empreses, les oficines de govern, els partits, les ONG i en general, en gairebé tot l'univers de les relacions socials en què participa la humanitat i en què cada vegada amb més freqüència, no hi ha balanç. Quant de temps es requereix, per banalitzar el perquè dels trencaments? Qui té la veritat revelada sobre perquè això passa? Es pot qualificar l'empleat de estafador i l'ocupador d'explotador? Si aquest fos el cas ¿podem assegurar que totes les relacions laborals són tòxiques? Per pura curiositat hauríem de revisar la renúncia de Porfirio Díaz a la presidència el 25 de maig de 1911, i tantes altres que en diversos nivells de la nostra nació s'han donat entre presidents municipals, membres de les forces de l'ordre, legisladors etc. Només amb el cap fred podem dilucidar que emoció, des de la por fins a la deslleialtat, va ser la que va privar en aquest elemental acte de llibertat dels qui estimen treballar i fins i tot tenen un pla que impliqui aprendre coses noves, i assumir diversos reptes. Tot això hauria de conduir no només a augmentar l'experiència i les habilitats sinó bàsicament a ser feliços.











[1] Els que es van gairebé sempre addueixen: Sobrecàrrega de treball, falta de recompensa als seus encerts -No es reconeixen la seva creativitat, habilitats i desenvolupament- se senten ignorats pel cap que suposadament no es preocupa pels empleats, tenen mala relació amb el cap, al qual acusen de de tot tipus assetjament o incompliment del que s'ha acordat.



[2] d'una acadèmica, que a la meitat del seu curs en una universitat, se li va dir que el seu 30 alumnes, passarien al grup d'un mestre conegut per porro i control de vagues. Davant aquesta decisió de la direcció d'aquesta universitat, se li va dir que li proposaven seguir cobrant, tot i cunado no donés classes, La renúncia va ser un veritable cas de denúncia i de responsabilitat amb els alumnes.