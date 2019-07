Espanya necessita jutjats contra la corrupció

A la memòria del senyor José Bermejo Vera, professor, company, amic, mestre.









L'onada de corrupció que ens inunda -més aviat un perillós tsunami, amenaça acabar amb el nostre sistema polític, i no dic democràcia, ja que no m'agrada enganyar a ningú ...





Però a més té una altra conseqüència perillosa, i és la inclusió d'Espanya en els llistats internacionals de països corruptes, -en on anem escalant ràpidament posicions-, de manera que les grans empreses multinacionals s'ho pensaran dues vegades abans d'invertir aquí, doncs saben perfectament que hauran de pagar "mossegades" sense fi per obtenir els permisos i llicències necessaris, i a vegades no només a un colpidor, sinó a diversos: ajuntament, comunitat autònoma, administració central, organismes amb competències específiques, etc., ja que per obrir qualsevol fàbrica o centre comercial fan falta un munt d'autoritzacions, totes les quals poden estar sotmeses "a peatge".





Quines solucions té aquesta situació dantesca? Jo m'atreveixo -la ignorància és molt atrevida- a propugnar algunes:









1. Que s'eximeixi de responsabilitat penal a l'empresari que denunciï qualsevol petició de suborn, o fins i tot que l'hagi pagat prèviament, per poder seguir endavant amb el seu negoci o empresa.





2. Que s'endureixin les penes de presó per als polítics o empleats públics corruptes, inhabilitant-los per ocupar càrrecs o llocs de treball públics durant una pila d'anys, i fixant penes de presó, de compliment obligatori, sense possibles suspensions o altres beneficis penitenciaris.





3. Que es creïn jutjats contra la Corrupció, almenys un per comunitat autònoma -i en les grans diversos-, com a jurisdicció especialitzada, per tramitar tots aquests assumptes amb agilitat i especialització, no com ara, que els imputats acaben morint, de mort natural, abans de ser condemnats, o, si s'escau, absolts.





4. Que es prohibeixin les sentències "de conformitat" en aquests assumptes, establint legalment l'obligatorietat de celebrar el judici corresponent, amb vistes públiques, perquè la societat a la qual s'ha perjudicat, pugui conèixer els fets enjudiciats.





5. Que es publiquin al BOE totes les sentències condemnatòries fermes, o almenys un extracte de les mateixes, per a públic coneixement i desprestigi polític o professional de l'alt càrrec o funcionari declarat culpable d'algun d'aquests delictes.





6. Que les penes s'hagin de complir íntegrament, llevat que es procedeixi a la devolució de la totalitat o d'una part substancial dels diners "untat", en el cas la presó podria reduir-se en atenció a aquesta circumstància, però mai la inhabilitació per a ocupar qualsevol càrrec oficial.

És possible que les meves idees siguin quimèriques, i segurament ho són, però crec són efectives i realistes. Ara bé, res d'això es farà, ja que els grans partits estan de corrupció fins a les celles, i òbviament no tiraran pedres a la pròpia teulada. Que seran ximples, però no idiotes ...





S'imposa, doncs, botar-los i començar a votar a qualsevol altre partit, encara que això dificulti la governació d'Espanya. A grans mals, grans remeis.