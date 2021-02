La intervenció de el president xinès (en realitat el primer secretari de partit comunista), a la cimera de Davos, dient que el món ja no tornarà a ser com era, és possiblement l'única veritat que va dir.





Aquesta cimera li va donar un lloc d'honor, significant el que ja és una realitat: que la Xina, amb els seus gairebé 1.400.000 milions de persones, una economia puixant, basada en la misèria i explotació de la seva població, en una autèntica esclavitud, ja dirigeix el món, i només és qüestió de reconèixer-oficialment.





Xina té un vint per cent de la població mundial, el major exèrcit mai conegut, els seus vaixells depreden la pesca a tots els oceans i mars, propis i aliens, s'ha apoderat de les riqueses naturals de la pràctica totalitat dels països africans, a els que ha colonitzat per la via de fet, mitjançant préstecs, governs titelles, fomentant partits comunistes, etc., i aspira a fer el mateix amb la vella i decadent Europa.





Potser ens portaríem una sorpresa si s'investiguessin les possibles relacions de Podem amb el partit comunista xinès, entre d'altres partits comunistes de món mundial ...





Però a més, la Xina, amb un model econòmic capitalista, basa la seva prosperitat en els salaris miserables, les interminables jornades laborals, i l'existència de classes treballadores amb l'únic ideal d'omplir els seus budells amb una mica de menjar, poder vestir-se amb parracs barats, i poc més.





En altres paraules, una economia de subsistència, més o menys la mateixa que l'actual govern social comunista ens està imposant a la força.





Un sistema en què les persones perden la seva dignitat humana, i passen a ser simples números, que només seran vàlids en la mesura que siguin productors, i no càrregues per a la societat, que es desfarà d'ells sense cap escrúpol mitjançant l'eutanàsia. (Per cert, a Espanya ja s'ha aprovat la llei corresponent).









Xina vol liderar el NOM cap al comunisme totalitari. foto @EuropaPress





Fins ara els espanyols només treballàvem per poder viure el millor possible, però d'aquí a poc farem com els xinesos, i només viurem per treballar.

En definitiva, la Xina governa el món, per la via de facto, i vol imposar el "model" comunista, basat en la limitació de drets i llibertats públiques, per no dir en la seva supressió, pura i dura, i la imposició d'unes condicions laborals i socials cada vegada pitjors.





També en l'eradicació de la vida pública, i fins privada, de la religió catòlica, ja que per als marxistes la persona només val alguna cosa en tant que és productor, no com classes passives, que convé eradicar, i com més aviat, millor, que hi ha moltes boques que alimentar ...





Es promourà, encara més, l'avortament, per evitar la "superpoblació" mundial, idea que obsessiona aquests maquiavèl·lics dirigents, afavorint la invasió i ocupació dels països per pàries de la terra, procedents d'altres zones de la planeta, creant així una societat de mig zombis, sense arrels culturals, religioses, polítiques, econòmiques, etc.





Tot la qual cosa els servirà per reduir el cost de la mà d'obra, afavorint així l'increment de beneficis de les grans empreses multinacionals, que operen a nivell mundial, i que ja són més forts i poderoses que la majoria dels Estats.





I a què, la legislació nacional es la porta a l'paire, ja que la eludiran amb tota facilitat, o traslladaran els seus centres de producció, distribució, seus socials, etc., a països "controlats", o on poden fer el que els doni la gana ...





Es fomenta l'homosexualitat, el lesbianisme, la destrucció de la família, l'aparició de "famílies" monoparentals, amb fills adoptats, o "fabricats" expressament, i als quals s'abandona amb qualsevol excusa o pretext, deixant-los de nou en mans de l' estat, etc.





El NOM, Nou Ordre Mundial, va consistir en la imposició de l'comunisme arreu del món, inclosos aquells països que ja estaven vacunats, com Espanya, però en on la malaltia s'està tornant a propagar, ia gran velocitat.





Aquesta és la famosa Agenda 2030, cap a la qual ens encaminats a velocitat de vertigen.





Que Déu ens agafi confessats i ens perdoni, encara que si no fem tot el possible per evitar-ho, realment no mereixerem el perdó de el Senyor ni dels nostres descendents, que van a acabar sent esclaus!