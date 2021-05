Política econòmica espanyola; reduir despeses o augmentar ingressos

Espanya només té dues alternatives davant la situació econòmica actual: reduir despeses o augmentar ingressos. I el Govern social comunista que patim, ha optat clarament per la segona: incrementar la pressió fiscal fins a límits d'autèntica extorsió -jo mateix sóc víctima d'això-; seguir mantenint unes administracions públiques parasitàries i clientelars, que a sobre drenen l'escàs crèdit existent a les empreses privades, i continuar la singladura endavant, fins que el vaixell s'enfonsi ...





És evident que la casta política no va a reduir, i molt menys suprimir, els seus privilegis, i per tant ni van a llevar-se les diputacions provincials, ni el senat, ni les comarques, ni els funcionaris interins, contractats "a dit", cotxes oficials, etc. Són incapaços de retallar-seus propis oficis i beneficis, i haurem de ser el poble pla que deixem de votar tant a PSOE com a PP, perquè s'enfonsin d'una vegada per totes, i passen a ser el que realment són: partits d'interessos , que només defensen els seus propis. O partides de bandolers, en encertada expressió del senyor Pablo Castellà ... I que em perdonin els bandolers.





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero @ep





L'altra opció, reduir despeses, que és el que fem les persones i famílies normals, en la nostra vida ordinària, ni el pensen ni de bon tros la contemplen. Però seria molt fàcil.





És evident que reduir l'ocupació pública, en un milió de persones, per exemple, augmentaria el nombre d'aturats en el mateix nombre. Però a part de que l'atur és temporal, mentre que els empleats públics són un llast permanent, tampoc cal arribar a mesures tan dràstiques. Seguint el model alemany, d'estrènyer tots el cinturó, per reduir al mínim les baixes de treballadors, podria fer-se el següent:





1. Seguir mantenint les dues pagues extres de juny i desembre, però reduïdes al 50%, de manera que els funcionaris i laborals de les administracions públiques passessin a cobrar realment 13 pagues, en lloc de les 14 actuals.





2. Suprimir els triennis, com fa dècades van desaparèixer de la legislació laboral, passant a formar part de la negociació col·lectiva, i lligats a conceptes com ara productivitat, etc. No té sentit que per portar trenta anys escalfant una butaca es cobrin 10 triennis, ni més ni menys, quan la productivitat dels empleats públics decreix amb els anys, com és públic i notori, amb ocasió i com a conseqüència de la seva major edat, síndrome del treballador cremat, etc.





3. Tornar a situar l'edat de jubilació de tots els funcionaris i empleats als 65 anys, o si es vol, d'acord amb la legislació laboral, i la major esperança de vida, en els 67 anys.





Així s'aconseguiria reduir personal, en forma no traumàtica, i pot tirar per la borda el llast que suposen les persones d'edats avançades, que es passen la major part del temps de baixa, o que rendeixen ben poc, ja que estan absolutament farts, desenganyats i cansats de treballar ... Per descomptat, hi ha honroses excepcions, però això, excepcions.





Per descomptat, mantenir les "jubilacions de privilegi" als 60 anys, amb només 30 anys de serveis prestats, quan les edats de mort cada dia són més allargades, és una autèntica barbaritat, que no se sosté, i és totalment injust per als obrers de la construcció, conductors, i tants i tants gremis que han de jugar-se literalment la vida en els seus llocs de treball, ara fins als 66 anys, i aviat fins als 67 ..., o més, com preconitzen molts "liberals", d'aquells que porten tota la vida sense enganxar pal a l'aigua.





Però estiguin vostès tranquils, que res d'això es farà. El Govern ha optat per la solució més fàcil: augmentar la pressió fiscal, fins a límits d'autèntica extorsió fiscal.