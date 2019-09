L'inconscient com a dogma

Sempre m'ha sorprès que es prenguin com a veritats qüestions relatives a l'inconscient quan, en realitat, no tenim ni idea de què és ni com opera. Per descomptat, podem constatar que, per més que ens considerem éssers racionals, no som amos de nosaltres mateixos en termes de consciència: hi ha en nosaltres un altre procés mental que ens fa tenir somnis bojos o cometre lapsus que van del graciós al compromès. Fem una crida a aquests fenòmens, manifestacions de l'inconscient. Potser, si els fem cas i pensem una mica sobre elles, arribem a algunes conclusions que, per fi, no deixen de ser interpretacions subjectives sobre el fenomen. Poc més. El que es construeixi a nivell teòric sobre l'inconscient no és més que una simple especulació.





Com deia el psicoanalista H.S. Sullivan: "Que ningú se senti temptat de sortir pel món parlant de l'inconscient, perquè és gairebé segur que algú li preguntarà com va arribar a saber-ho [...] i d'aquesta manera, al meu entendre, es converteix magnífica i completament en un pallasso". Efectivament, qualsevol bella teorització sobre l'inconscient, com qualsevol sobre l'existència de Déu, no aguanta una anàlisi basada en la lògica dels fets i acaba concloent en un acte de fe intel·lectualment ridícul.





Sullivan era un pragmàtic, és a dir, el contrari d'un dogmàtic. El que venia a dir és que donada a la impossibilitat de descriure l'inconscient des d'un punt de vista fenomenològic aquest resulta poc útil com a objecte d'intervenció en el nostre treball com a psicoterapeutes. Només podem treballar sobre el que l'inconscient s'observa en la manera en què l'individu es relaciona amb el món, per exemple, en la repetició no conscient de certs comportaments que impliquen determinades conseqüències per al subjecte. Més enllà d'això, qualsevol explicació sobre l'inconscient no deixa de ser una opinió, una hipòtesi sobre la qual no podem construir teories sòlides i, menys encara, elevar-les a la categoria de veritat. Per tant, qualsevol pretensió d'intervenir directament sobre l'inconscient a partir de teories preestablertes podria considerar-se una estafa epistemològica.





Com psicoterapeuta, un no s'ha de deixar portar per la fe sinó pels fets que s'observen en el dir i el fer subjectius del pacient. Perquè, si professa cegament la fe en l'inconscient, en l'aprenentatge o, què sé jo, en els granges, com a únics determinants del comportament, abans o després acabarà conduint el tractament per tal que quadri amb els seus ideals el que, gairebé segur , no anirà a favor del pacient.





Després els meus anys de formació en psicoanàlisi vaig haver de desprendre, no sense un esforç crític considerable, de la seva dogmatisme, les seves consignes recitades com mantres i el seu argot de vegades fosca i sense sentit. Sense aquest pes treball més lleuger. No obstant això, segueixo considerant a la psicoanàlisi, sobretot en els seus vessants menys ortodoxes, com la teoria i la pràctica que millor aborda la complexitat psíquica de l'ésser humà. Però no hi ha per què establir teories especulatives i pretensioses sobre la manera d'entendre la subjectivitat humana ni la manera de treballar amb ella en psicoteràpia. Per descomptat, tampoc tenim per què conformar-nos amb un reduccionisme mecanicista que mira només un component del vast espectre de la subjectivitat, com ocorre en el conductisme.





Un tractament psicològic, tal com ho entenc, és una experiència única on la persona s'enfronta, en un context de privacitat absoluta, a la seva responsabilitat última respecte de la seva pròpia vida. Sigui quin sigui el cas, del que es tracta és de resoldre els problemes que la persona té en la seva vida. No es tracta de curar malalties, ni de ensenyar-li al pacient com s'han de fer les coses. Es tracta, en una paraula, de promoure la seva autonomia. El terapeuta actua com a facilitador i catalitzador del que allí esdevé. No busquin en cap manual com es fa això, quan un ha de callar i quan ha de parlar o fer un gest. El que un ha de fer o dir en cada sessió té més d'art que de ciència i res està assegurat a priori. Entesa d'aquesta manera, la del psicoterapeuta és una posició molt inconsistent. Per ser solvent, el psicoterapeuta ha de saber manejar-se en aquesta inconsistència sent intel·lectualment autònom.